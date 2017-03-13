Анонс: конференция «Стратегии продвижения фармацевтических товаров и брендов»

Утром 10 апреля в рамках конференциии «Стратегии продвижения фармацевтических товаров и брендов», которая пройдет в «Согласие Hall», г. Москва, откроется мастерская маркетинга в фарме. Только у нас уникальная программа-конструктор с возможностью выбрать мастер-классы, которые интересны именно Вам.

Например, мы рекомендуем Вам посетить мастер-класс на тему «Тайны и возможности P&L: все, что вы хотели знать об этом, но боялись спросить»!

Ведущая мастер-класса: Евгения Ламина, вице-президент по коммерции и продажам, «НоваМедика», расскажет:

Что важнее: P или L?

Кто главный заказчик?

Минимальная сущность для расчета P&L: где нужно остановиться?

Скрытые резервы: где искать?

Где взять правильные цифры?

Планирование P&L как искусство и искусство диалога внутри компании

Наша изюминка: Вечер «пожирателей рекламы»! Ежегодная номинация «Лучший рекламный ролик».

Если Вы являетесь участником рекламной индустрии, связанной с производством, заказом и распространением рекламных ТВ-роликов, Вы можете совершенно бесплатно поучаствовать в конкурсе. Для этого Вам нужно до 6 апреля 2017 года прислать свой ролик на адрес rolik@infor-media.ru. В конкурсе участвуют ролики с рекламой ОТС-препаратов.

Ролики будут демонстрироваться на сайте конференции, и любой посетитель этого сайта может проголосовать за ролик всего 1 раз. По итогам онлайн-голосования будут определены финалисты. Ролики финалистов будут транслироваться на самом мероприятии 10 апреля, а в рамках вечернего приема состоится церемония награждения участников!

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