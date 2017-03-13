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Анонс: конференция «Стратегии продвижения фармацевтических товаров и брендов»

13.03.2017

Утром 10 апреля в рамках конференциии «Стратегии продвижения фармацевтических товаров и брендов», которая пройдет в «Согласие Hall», г. Москва, откроется мастерская маркетинга в фарме. Только у нас уникальная программа-конструктор с возможностью выбрать мастер-классы, которые интересны именно Вам.

Например, мы рекомендуем Вам посетить мастер-класс на тему «Тайны и возможности P&L: все, что вы хотели знать об этом, но боялись спросить»!

Ведущая мастер-класса: Евгения Ламина, вице-президент по коммерции и продажам, «НоваМедика», расскажет:

  • Что важнее: P или L?
  • Кто главный заказчик?
  • Минимальная сущность для расчета P&L: где нужно остановиться?
  • Скрытые резервы: где искать?
  • Где взять правильные цифры?
  • Планирование P&L как искусство и искусство диалога внутри компании

Наша изюминка: Вечер «пожирателей рекламы»! Ежегодная номинация «Лучший рекламный ролик».

Если Вы являетесь участником рекламной индустрии, связанной с производством, заказом и распространением рекламных ТВ-роликов, Вы можете совершенно бесплатно поучаствовать в конкурсе. Для этого Вам нужно до 6 апреля 2017 года прислать свой ролик на адрес rolik@infor-media.ru. В конкурсе участвуют ролики с рекламой ОТС-препаратов.

Ролики будут демонстрироваться на сайте конференции, и любой посетитель этого сайта может проголосовать за ролик всего 1 раз. По итогам онлайн-голосования будут определены финалисты. Ролики финалистов будут транслироваться на самом мероприятии 10 апреля, а в рамках вечернего приема состоится церемония награждения участников!

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Метки
конференция
Фармвестник-ТВ
13.03 «7 дней за 7 минут» с Владимиром Бойко
09.03 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск #3
09.03 ФармNEWS: РАФМ «Парадоксы аптечного маркетинга»
07.03 «7 дней за 7 минут» с Иваном Глушковым
СВЕЖИЙ НОМЕР
Март №7
Дипломированные курьеры
Current issue #7, 2017
Молочные реки, кисельные берега
Слово на миллион
Справочники
Справочник персон
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