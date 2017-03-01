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Лента · В России
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Анонс: конференция «Стратегии продвижения фармацевтических товаров и брендов»

01.03.2017

10 апреля на конференции «Стратегии продвижения фармацевтических товаров и брендов» мы на практике рассмотрим все составляющие контент-маркетинга.

Не пропустите мастер-класс.

Контент-маркетинг — «король» продвижения в мультиканальной маркетинговой системе. Инновационные CLM-технологии лидерства фармкомпаний в каналах коммуникаций.

Проводит директор по корпоративному развитию «ПрофитМед», Игорь Климанов.

Почему контент-маркетинг?

Контент-маркетинг - это сердце всех маркетинговых коммуникаций компании или бренда со своими целевыми аудиториями в мультиканальной системе продвижения.

Технологии контент-маркетинга подходят для подавляющего большинства организаций из различных отраслей, а в фармацевтическом бизнесе и маркетинге имеют колоссальное значение. Грамотное и системное использование арсенала методов и инструментов контент-маркетинга является критически важным элементом в реализации всей маркетинговой стратегии фармацевтической компании, когда в условиях высококонкурентного рынка и мощнейшего информационного давления как на профессиональные аудитории, так и на конечных потребителей, необходимо добиться эффективности продвижения фармацевтических брендов.

Именно в этом и заключается глубокий смысл контент-маркетинга – за счет важной, честной и фокусной информации сократить дистанцию между аудиторией и продуктом, доказать свой авторитет и, завоевав доверие и лояльность потребителей, определить их дальнейший выбор бренда или услуги. Контент-маркетинг – это в первую очередь доверительный маркетинг, целью которого является формирование отношений с аудиториями.

Во многом маркетинг фармацевтического бренда - это конкуренция контента и методов его донесения до врача, провизора, пациента. В индустрии здравоохранения медицинские и фармацевтические работники находятся под постоянным информационным натиском, обусловленным в том числе и значительно возросшей за последние годы активностью фармацевтических компаний. Увеличивающаяся армия медицинских представителей, направляемая в больницы, поликлиники и аптеки, гигантские рекламные кампании в СМИ, рост публикаций в специализированной прессе, поток данных от лидеров мнений на конгрессах и конференциях - пробиться сквозь толщу ключевых сообщений о том или ином препарате, обрушивающихся на специалистов здравоохранения, становится труднее с каждой минутой.

Соперничество фармацевтических компаний и брендов за внимание врачей, провизоров и потребителей обостряется по всем направлениям. Традиционные офлайн каналы продвижения, из-за масштабной конкуренции, чрезмерной наполненности рекламной информацией и закономерного снижения времени контакта бренда с аудиторией, уже близки к кризису своей эффективности. Стремительное внедрение интернет-маркетинга в практику бизнеса фармпредприятий приводит к мощному распространению контента в онлайн среде и росту информационного давления на специалистов здравоохранения и пациентов, ушедших во всемирную сеть для получения качественной, ценной и нерекламной информации.

Именно поэтому важнейшая роль в стратегии продвижения фармацевтического бренда отводится контент-маркетингу, при эффективном использовании технологий которого компания сможет пройти сквозь рекламно-информационный бум, окружающий аудиторию, отстроиться???отстраниться от конкурентов, завоевать доверие врача, провизора, потребителя и сформировать у них лояльность к своим препаратам.

В программе мастер-класса:

  • Модно или эффективно? Контент-маркетинг - самое «горячее» направление в продвижении фармацевтических брендов.
  • 7 задач контент-маркетинга: почему inbound-технологии крайне важны именно для фармацевтических компаний?
  • Как создать эффективную стратегию: от анализа аудитории и конкурентов до разработки коммуникативной модели и контент-плана.
  • Практика бизнеса: прикладные инструменты контент-маркетинга для коммуникаций с врачами, провизорами и конечными потребителями.
  • Концепция Closed Loop Marketing: как «замыкая круг» добиться эффективности продаж.
  • Системный подход: почему эффективная CLM-платформа должна быть интегрирована с CRM, BI и учебным центром.
  • CLM и образовательные технологии: уникальные сервисы для персонализированного дистанционного обучения и повышения эффективности каждого медицинского представителя и маркетинговой кампании в целом.

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Метки
конференция
Фармвестник-ТВ
01.03 «7 дней за 7 минут» с Андреем Загорским
28.02 «Актуальный репортаж»: Фармвестнику – 23 года!
27.02 «У редакционного камина» с Григорием Левицким
22.02 «Актуальный репортаж» VIII Аптечный Саммит «Эффективное управление аптечной сетью»
СВЕЖИЙ НОМЕР
Февраль №6
Боевой листок
Фармачаяния
Экспортная декларация
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