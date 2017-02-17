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Анонс: конференция «Государственное регулирование и российская фармпромышленность - 2017»

17.02.2017

29 марта в Москве, в бизнес-отеле «Бородино» состоится IX ежегодная конференция «Государственное регулирование и российская фармпромышленность-2017: продолжение диалога», организованная ключевыми отраслевыми объединениями – Ассоциацией российских фармацевтических производителей (АРФП) и Ассоциацией международных фармацевтических производителей (AIPM).

На протяжении уже восьми лет актуальные темы и уникальный состав спикеров конференции ежегодно привлекают более 300 участников – представителей законодательных и исполнительных органов власти, общественных и научных организаций, деловых кругов России и ЕврАзЭС.

Из года в год мероприятие подтверждает высокую степень своей востребованности в качестве эффективного инструмента для выработки консолидированных подходов в ответ на экономические вызовы времени. Участники не только обмениваются мнениями, но и высказывают предложения, реализация которых может способствовать более эффективному выполнению государственных программ.

В этом году к участию в качестве докладчиков и экспертов приглашены депутаты Государственной думы, представители Министерства здравоохранения РФ, Минэкономразвития России, ФАС России, Росздравнадзора, Евразийской экономической комиссии. В ходе IX конференции спикеры обсудят новеллы госрегулирования и главные тренды фармацевтического рынка, в том числе маркировку лекарств, работу в рамках ЕврАзЭС, а бизнес в свою очередь получит уникальную возможность из первых уст услышать комментарии экспертов и обсудить нерешенные вопросы с органами власти.

Генеральный информационный партнер конференции – РИА АМИ стратегический информационно-аналитический партнер – «Фармацевтический вестник», информационные партнеры – «Фармацевтическая промышленность», DSM Group, «Московские аптеки», Новости GMP, «Разработка и регистрация лекарственных средств».

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Метки
конференция
Фармвестник-ТВ
14.02 «7 дней за 7 минут» с Дмитрием Погребинским
13.02 «ФармNEWS»: РАФМ «Итоги ушедшего 2016 года и прогноз на текущий 2017 год»
06.02 «7 дней за 7 минут» с Артемом Жаворонковым
06.02 «ФармNEWS»: V Всероссийская студенческая фармацевтическая олимпиада
СВЕЖИЙ НОМЕР
Февраль №5
Звезды фармацевтического рынка
Больше, чем реабилитация
Current issue #5, 2017
Слушаю! 62-я!
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