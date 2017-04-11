Анонс: конференция «Фармацевтический бизнес. Перспективы развития в СЗФО»

Газета «Ведомости» начинает серию проектов, посвященных кластерной экономике Санкт-Петербурга. В фокусе вопросы господдержки, импортозамещения, новые законодательные аспекты, взаимодействие между поставщиками, производителями и конечными потребителями.
Насколько привлекателен для инвесторов Северо-Западный регион, какие меры государственной поддержки необходимы для развития кластеров, работает ли импортозамещение на самом деле – эти и другие вопросы будут обсуждаться участниками конференций.
На конференции «Фармацевтический бизнес. Перспективы развития в СЗФО» будут обсуждаться следующие вопросы:
- Господдержка, финансирование фармацевтики на примере предприятий СЗФО.
- Инвестиционная привлекательность фармацевтической отрасли.
- Инновационные разработки.
- Ценообразование лекарственных средств. Проблематика (рыночное или гос. регулирование).
- Информационные технологии в фармацевтике.
Аудитория
- Представители власти и контролирующих органов, курирующих отрасль;
- представители отраслевых комитетов служб;
- топ-менеджеры производств лекарственных препаратов;
- представители крупнейших российских и международных компаний, производящих лекарственные средства;
- генеральные директора аптечных сетей;
- поставщики оборудования и материалов для учреждений здравоохранения;
- девелоперы и инвестиционные компании;
- юридические компании;
- представители IT-сектора, обсуживающих отрасль;
- СМИ.
Стоимость участия в конференции составляет 12 000 рублей без НДС.
Для получения специальной стоимости участия в 8 000 рублей без НДС укажите кодовую фразу «Фармацевтический Вестник».