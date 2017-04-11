Анонс: конференция «Фармацевтический бизнес. Перспективы развития в СЗФО»

Газета «Ведомости» начинает серию проектов, посвященных кластерной экономике Санкт-Петербурга. В фокусе вопросы господдержки, импортозамещения, новые законодательные аспекты, взаимодействие между поставщиками, производителями и конечными потребителями.

Насколько привлекателен для инвесторов Северо-Западный регион, какие меры государственной поддержки необходимы для развития кластеров, работает ли импортозамещение на самом деле – эти и другие вопросы будут обсуждаться участниками конференций.

На конференции «Фармацевтический бизнес. Перспективы развития в СЗФО» будут обсуждаться следующие вопросы:

Господдержка, финансирование фармацевтики на примере предприятий СЗФО.

Инвестиционная привлекательность фармацевтической отрасли.

Инновационные разработки.

Ценообразование лекарственных средств. Проблематика (рыночное или гос. регулирование).

Информационные технологии в фармацевтике.

Аудитория

Представители власти и контролирующих органов, курирующих отрасль;

представители отраслевых комитетов служб;

топ-менеджеры производств лекарственных препаратов;

представители крупнейших российских и международных компаний, производящих лекарственные средства;

генеральные директора аптечных сетей;

поставщики оборудования и материалов для учреждений здравоохранения;

девелоперы и инвестиционные компании;

юридические компании;

представители IT-сектора, обсуживающих отрасль;

СМИ.

Стоимость участия в конференции составляет 12 000 рублей без НДС.

Для получения специальной стоимости участия в 8 000 рублей без НДС укажите кодовую фразу «Фармацевтический Вестник».