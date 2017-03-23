Анонс: IV Межрегиональный форум InnoMed–2017

13-15 апреля 2017 года при поддержке Минпромторга России в г. Пензе состоится IV Межрегиональный форум InnoMed–2017 «Эффективные модели внедрения инноваций в медицинскую промышленность и здравоохранение».

Пленарное заседание форума посвящено обсуждению вопросов развития фармацевтической и медицинской промышленности, поиску решений по преодолению организационных и финансовых барьеров при реализации высокотехнологичных проектов. Особое внимание будет уделено регулированию рынка медицинских изделий, проблемам локализации производства медицинских изделий на территории Российской Федерации, их применения в системе здравоохранения, а также реализации механизмов государственной поддержки производителей медицинской продукции.

В рамках форума будут организованы 3 секции, 2 семинара, ознакомление с деятельностью технопарка «Рамеев», центра доклинических исследований, а также состоится межрегиональная выставка инновационных проектов и достижений в сфере медицинской промышленности и здравоохранения.

Участники форума: представители органов государственной власти, федеральных и региональных институтов развития, производителей и потребителей медицинской продукции, научного сообщества, общественных и профессиональных объединений. Более 400 участников из разных регионов страны и зарубежья.

На выставке форума InnoMed-2017 будут представлены инновационные проекты и разработки в сфере медицины, здравоохранения, биотехнологий и медицинского приборостроения.

Выставка будет организована на площади не менее 700 м2.

К участию в выставке приглашаются медицинские и технические вузы, НИИ, резиденты технопарков и бизнес-инкубаторов, проектные компании РВК, Инновационного центра «Сколково» и других инвестиционных компаний, а также производственные предприятия в сфере медицины и здравоохранения.

Площадь и стандартное выставочное оборудование для участия в выставке предоставляется бесплатно.

Сайт форума www.innomed-forum.ru