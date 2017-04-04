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Анонс: HR-конференция «Повышение квалификации фармперсонала. Вызовы отрасли»

04.04.2017

В период, когда конъюнктура рынка диктует фармацевтическим компаниям усиливать требования к качеству лекарственных препаратов, естественным образом происходит усиление требований к компетенциям персонала. Именно в этот момент способность компании внедрить качественные программы повышения квалификации, выстроить эффективные внутренние процессы обучения играет ключевую роль для каждого фармбизнеса.

Как выстраивать обучение, чтобы профессиональное развитие становилось целью сотрудника? Какие формы и методы обучения способны наиболее эффективно развивать потенциал участников? Как при этом получить максимальную отдачу? Ответы на эти и многие другие вопросы участники получат в рамках HR-конференции «Повышение квалификации фармперсонала. Вызовы отрасли».

В рамках конференции будет представлено исследование на тему: «Обучение персонала на фармпроизводстве. Повышение квалификации сотрудников». Цель данного опроса — проанализировать формы и методы обучения персонала на фармпроизводстве, выявить наиболее востребованные формы повышения квалификации сотрудников. Кроме того, исследование ставит целью определить среднюю стоимость затрат на обучение сотрудников фармпредприятий, сопоставить численность персонала и вложения в обучение на одного сотрудника.

Аудитория мероприятия:

  • HR-директора фармацевтических производств,
  • менеджеры по персоналу,
  • руководители отделов обучения.

Участие в мероприятии бесплатное.
Количество мест ограничено, просим вас предварительно зарегистрироваться.

Предварительная программа HR-конференции.

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Метки
конференция
Фармвестник-ТВ
28.03 «7 дней за 7 минут» с Наилем Егофаровым
23.03 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск #4
20.03 «7 дней за 7 минут» с Анатолием Тенцером
13.03 «7 дней за 7 минут» с Владимиром Бойко
СВЕЖИЙ НОМЕР
Апрель №11
Которые тут временные
Current issue #11, 2017
Дело чести
Тем, кто дрейфует на льдине
Справочники
Справочник персон
Справочник компаний
Аптечный практикум
Калькулятор надбавок ЖНВЛП
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