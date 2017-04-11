 
Архив Подписка Редакция Рекламодателям
Вход Регистрация
Фармвестник-ТВ
10.04 «7 дней за 7 минут» с Николаем Демидовым
07.04 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск #5
07.04 «Актуальный репортаж»: Лечение шизофрении в новой модели оказания психиатрической помощи
06.04 «ФармNEWS»: РАФМ «Мировые и локальные тенденции маркетинга»
 СМОТРЕТЬ   
СВЕЖИЙ НОМЕР
Апрель №12
Незабытый форт
Current issue #12, 2017
Приказали долго жить
Перерасчет
Справочники
Справочник персон
Справочник компаний
Аптечный практикум
Калькулятор надбавок ЖНВЛП
Лента · В России
152

Анонс: HR-конференция «Повышение квалификации фармперсонала. Вызовы отрасли»

11.04.2017

27 апреля 2017 г. в Москве состоится HR-конференция «Повышение квалификации фармперсонала. Вызовы отрасли», посвященная вопросам профессионального развития сотрудников фармацевтических производств.

На конференции будет обсуждаться вопрос разработки, внедрения и использования качественных программ повышения квалификации, а также то, как правильно выстраивать внутренние процессы обучения, чтобы время персонала не было потрачено впустую. Будут разобраны различные формы и методы обучения, разобраны их плюсы и минусы. Среди спикеров – представители крупных фармацевтических компаний: Abbott, «Такеда Россия», «Герофарм», «Биохимик» и других.

В рамках конференции будет представлено исследование на тему: «Обучение персонала на фармпроизводстве. Повышение квалификации сотрудников», которое стало итогом опроса сотрудников различных фармпредприятий, проведенного с целью проанализировать формы и методы обучения персонала на производстве, выявить наиболее востребованные формы повышения квалификации сотрудников, определить среднюю стоимость затрат на обучение сотрудников, сопоставить численность персонала и вложение в обучение одного сотрудника.

Мероприятие ориентировано на HR-директоров фармацевтических производств, менеджеров по персоналу, руководителей отделов обучения.

Организатор: Федеральное бюджетное учреждение «Государственный институт лекарственных средств и надлежащих практик»

Порядок участия: бесплатное, по предварительной регистрации

Сайт мероприятия.

Материалы по теме
11.04.2017 Анонс: конференция «Фармацевтический бизнес. Перспективы развития в СЗФО»
05.04.2017 V международная конференция «Оргздрав-2017. Эффективное управление медицинской организацией»
04.04.2017 Анонс: HR-конференция «Повышение квалификации фармперсонала. Вызовы отрасли»
04.04.2017 Анонс: конкурс «Лучший рекламный ролик ОТС-препарата»
13.03.2017 Анонс: конференция «Стратегии продвижения фармацевтических товаров и брендов»
Метки
конференция
Фармвестник-ТВ
10.04 «7 дней за 7 минут» с Николаем Демидовым
07.04 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск #5
07.04 «Актуальный репортаж»: Лечение шизофрении в новой модели оказания психиатрической помощи
06.04 «ФармNEWS»: РАФМ «Мировые и локальные тенденции маркетинга»
СВЕЖИЙ НОМЕР
Апрель №12
Незабытый форт
Current issue #12, 2017
Приказали долго жить
Перерасчет
Справочники
Справочник персон
Справочник компаний
Аптечный практикум
Калькулятор надбавок ЖНВЛП
Календарь событий
Апрель 2017
Сегодня
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
11.04 — 13.04 13-й Международный форум "MedSoft-2017"
10.04 — 13.04 XXIV Российский Национальный Конгресс «Человек и лекарство»
яндекс.ћетрика
Лента В России В мире Анонсы Обзоры Трибуна Новости компаний
О нас Архив Подписка Редакция История Рекламодателям Мобильный ФВ
Сервисы Документы Опросы Справочник персон Справочник компаний Online-интервью Калькулятор
Приложения Фармкружок Карьера ФВ-аналитика Пользовательское соглашение

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на «Фармацевтический вестник» как на источник заимствования, с обязательной гиперссылкой на сайт www.pharmvestnik.ru.

Ограничения и запреты на воспроизведение материалов Сайта:

1. Материалы, размещенные на сайте www.pharmvestnik.ru (далее «Сайт»), в отношении которых Правообладателем установлены ограничения на свободное воспроизведение:

  1. доступ к которым предоставляется на Сайте только подписчикам;
  2. любые материалы, опубликованные в печатной версии газеты, и содержащие пометку «Опубликовано в номере газеты»;
  3. все материалы Сайта, воспроизводимые любым образом, помимо распространения в сети Интернет.

На использование материалов, в отношении которых установлены настоящие ограничения, в обязательном порядке требуется письменное согласие Правообладателя – ООО «Бионика Медиа».

2. Запрещается:

  1. воспроизведение материалов иных правообладателей (пользователь должен решить вопросы правомерного распространения таковых без привлечения ООО «Бионика Медиа»);
  2. использование выдержек из материалов, при которых меняется контекст, выдержки приобретают двусмысленный характер или неблагозвучный оттенок, а равно любая переработка материала;
  3. коммерческое использование материалов, т.е. использование определенного выбранного на Сайте материала (его фрагмента) в целях коммерческой реализации права доступа к такому материалу или предоставления прав на таковое третьим лицам.
Забыли пароль?
Регистрируясь, вы принимаете условия
Пользовательского соглашения