Анонс: HR-конференция «Повышение квалификации фармперсонала. Вызовы отрасли»

27 апреля 2017 г. в Москве состоится HR-конференция «Повышение квалификации фармперсонала. Вызовы отрасли», посвященная вопросам профессионального развития сотрудников фармацевтических производств.

На конференции будет обсуждаться вопрос разработки, внедрения и использования качественных программ повышения квалификации, а также то, как правильно выстраивать внутренние процессы обучения, чтобы время персонала не было потрачено впустую. Будут разобраны различные формы и методы обучения, разобраны их плюсы и минусы. Среди спикеров – представители крупных фармацевтических компаний: Abbott, «Такеда Россия», «Герофарм», «Биохимик» и других.

В рамках конференции будет представлено исследование на тему: «Обучение персонала на фармпроизводстве. Повышение квалификации сотрудников», которое стало итогом опроса сотрудников различных фармпредприятий, проведенного с целью проанализировать формы и методы обучения персонала на производстве, выявить наиболее востребованные формы повышения квалификации сотрудников, определить среднюю стоимость затрат на обучение сотрудников, сопоставить численность персонала и вложение в обучение одного сотрудника.

Мероприятие ориентировано на HR-директоров фармацевтических производств, менеджеров по персоналу, руководителей отделов обучения.

Организатор: Федеральное бюджетное учреждение «Государственный институт лекарственных средств и надлежащих практик»

Порядок участия: бесплатное, по предварительной регистрации

Сайт мероприятия.