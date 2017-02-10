Анонс: глава Минпромторга Денис Мантуров выступит с лекцией о развитии фармпрома

13 февраля 2017 года в Московском физико-техническом институте министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров выступит с лекцией «Фармацевтическая и медицинская промышленности России: прошлое, настоящее и будущее». Глава Минпромторга России затронет вопросы развития фармацевтической отрасли, расскажет об основных задачах и вызовах, которые стоят перед отечественной медицинской промышленностью.

По окончании лекции Денис Мантуров ответит на вопросы аудитории.

Лекция состоится в 12.00 в Корпусе прикладной математики МФТИ по адресу г. Долгопрудный, ул. Первомайская, д. 3.

Также в ходе визита глава ведомства совместно с ректором МФТИ Николаем Кудрявцевым примет участие в торжественной церемонии открытия Биокорпуса МФТИ и ознакомится с работой шести специализированных лабораторий: специальной медицинской техники, технологии и фармацевтики; исторической генетики, радиоуглеродного анализа и прикладной физики; доклинических исследований; дизайна лекарственных форм; разработки инновационных лекарственных средств; геномной инженерии.

Контакты для аккредитации СМИ: Ксения Цветкова, пресс-служба МФТИ, zvetkova@phystech.edu, +79299922721.