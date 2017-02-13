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Анонс: форум-выставка «Госзаказ — за честные закупки»

13.02.2017

5-7 апреля на ВДНХ пройдет XIII форум-выставка «Госзаказ — за честные закупки», который является самой масштабной дискуссионной и выставочной площадкой федерального уровня для всех участников закупочной системы.

Форум проходит при поддержке:

  • Общероссийского народного фронта;
  • Правительства Российской Федерации;
  • Государственной думы СФ РФ;
  • Минэкономразвития России;
  • Федеральной антимонопольной службы;
  • Минкомсвязи России;
  • Счетной палаты РФ;
  • Под патронатом Торгово-промышленной палаты РФ.

В этом году по поручению Правительства Российской Федерации на мероприятии будет организована коллективная экспозиция «Медицинский кластер», в рамках которой участники обсудят самые проблемные темы здравоохранения. К ним относятся: лекарственное обеспечение населения (пересмотр перечней фармпрепаратов и их закупка, предложения отечественных производителей по замещению импортных аналогов лекарственных средств); социальная ответственность государства перед каждым пациентом, в первую очередь льготными категориями граждан; лекарственное обеспечение пациентов в рамках государственной программы «7 нозологий». Также предстоит принять ряд решений по внедрению проектов по страховой медицине.

На дискуссионных площадках форума участникам системы закупок в рамках прямого диалога предстоит решать задачи, направленные на эффективное расходование бюджетных средств и выработке механизмов по пресечению коррупционных проявлений в сфере государственных закупок.

В числе обсуждаемых тем – исполнение поручений Президента Российской Федерации в сфере закупок, эффективность общественного контроля, стимулирование спроса на инновационную продукцию, импортозамещение, поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, переход на электронные процедуры закупок и другие вопросы, приоритетные для системы закупок.

Ключевыми участниками «Медицинского кластера» станут представители Министерства здравоохранения Российской Федерации, Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, надзорных органов в сфере здравоохранения, ведущих фармацевтических компаний, а также производителей медицинского оборудования и инновационных разработок для сферы здравоохранения.

Традиционно по результатам работы форума-выставки будет принята резолюция, которая является отражением мнений, высказанных участниками в ходе проведения всех дискуссионных мероприятий. Итоговый официальный документ организаторы направят во все органы государственной власти, в министерства и ведомства для включения предложенных инициатив в законодательные документы.

XIII всероссийский форум-выставка «Госзаказ – за честные закупки» приглашает к участию в мероприятиях «Медицинского кластера» фармацевтические компании, для которых диалог между представителями отраслевого сообщества и властью позволит обменяться мнениями и добиться понимания актуальных вопросов, имеющих стратегическое значение для развития отечественного здравоохранения и решения проблем отечественного фармрынка.

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Метки
закупки
Фармвестник-ТВ
13.02 «ФармNEWS»: РАФМ «Итоги ушедшего 2016 года и прогноз на текущий 2017 год»
06.02 «7 дней за 7 минут» с Артемом Жаворонковым
06.02 «ФармNEWS»: V Всероссийская студенческая фармацевтическая олимпиада
02.02 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск #1
СВЕЖИЙ НОМЕР
Февраль №4
Вагончик тронулся
Гибрид на старте
Current issue #4, 2017
А гадость пьют из экономии
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