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Анонс: «Фармацевтический форум стран ЕАЭС и СНГ 2017»

19.01.2017

Присоединяйтесь к главным игрокам отрасли на «Фармацевтическом форуме стран ЕАЭС и СНГ 2017», чтобы быть в курсе последних событий, влияющих на дальнейшее развитие фармацевтического сектора в странах содружества, и узнать больше о фармацевтических рынках Казахстана, Беларуси, Кыргызстана, Армении, Узбекистана, Грузии, Азербайджана, Молдовы, Украины и Таджикистана!

Вы сможете получить самые проверенные сведения по ситуации на фармрынках в каждой из стран, поучаствовать в стратегических дискуссиях и послушать выступления ключевых регуляторов и руководителей ведущих компаний.

Среди ключевых регуляторов:

  • Лариса Пак, заместитель председателя Комитета контроля медицинской и фармацевтической деятельности, Министерство здравоохранения и социального развития Республики Казахстан
  • Акоп Топчян, директор, Научный центр экспертизы лекарств и медицинских технологий Республики Армения (НЦЭЛМТ)
  • Джейхун Маммадов, руководитель сектора, фармацевтика (оценка и другие сервисы), Тарифный (ценовой) совет Азербайджанской Республики
  • Полад Гаджибалаев, ведущий специалист, Аналитический экспертный центр, Министерство здравоохранения Азербайджанской Республики
  • Махмадали Давлатов, заместитель руководителя, Служба государственного надзора за фармацевтической деятельностью, Министерство здравоохранения Республики Таджикистан
  • Дмитрий Рождественский, заместитель начальника отдела координации формирования общих рынков лекарственных средств и медицинских изделий Департамента технического регулирования и аккредитации, Евразийская экономическая комиссия

Среди ключевых игроков сектора:

  • Азиза Бахшиева, генеральный директор, Авром
  • Сергей Матевосян, генеральный директор, Liqvor Pharmace
  • Вячеслав Локшин, вице-президент, Казахстан, Центральная Азия и Кавказ, Ipsen и президент, Ассоциация международных фармацевтических производителей в Республике Казахстан
  • Батырбек Машкеев, генеральный директор, VIVA Pharm
  • Владимир Аверин, директор по странам СНГ, ООО «Джонсон & Джонcон»
  • Серикбол Мусинов, управляющий директор, член Правления, ТОО «СК-Фармация»
  • Хассан Херроу, глава СНГ и Украина, Novartis Pharma Services AG
  • Мухаббат Аскарова, глава Представительства в Республике Узбекистан, EXAMON Handelsges.m.b.H и директор, Ассоциация представительств иностранных фармацевтических компаний и производителей

Подробнее о форуме можно узнать на сайте.

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Метки
форум
СНГ
ЕАЭС
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Фармвестник-ТВ
16.01 «7 дней за 7 минут» с Александром Осиповым
09.01 Бизнес-тренинг «Внедрение эффективной системы ценообразования в аптечной сети». Часть 7
28.12 «7 дней за 7 минут»: Итоги года
23.12 «ФармNews»: Заседание РАФМ «Что год грядущий нам готовит?»
СВЕЖИЙ НОМЕР
Январь №1
Технологии государственной важности
Сделано в Кургане
Current issue #1, 2017
2017
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