Анонс: «Фармацевтический форум стран ЕАЭС и СНГ 2017»

Присоединяйтесь к главным игрокам отрасли на «Фармацевтическом форуме стран ЕАЭС и СНГ 2017», чтобы быть в курсе последних событий, влияющих на дальнейшее развитие фармацевтического сектора в странах содружества, и узнать больше о фармацевтических рынках Казахстана, Беларуси, Кыргызстана, Армении, Узбекистана, Грузии, Азербайджана, Молдовы, Украины и Таджикистана!
Вы сможете получить самые проверенные сведения по ситуации на фармрынках в каждой из стран, поучаствовать в стратегических дискуссиях и послушать выступления ключевых регуляторов и руководителей ведущих компаний.
Среди ключевых регуляторов:
- Лариса Пак, заместитель председателя Комитета контроля медицинской и фармацевтической деятельности, Министерство здравоохранения и социального развития Республики Казахстан
- Акоп Топчян, директор, Научный центр экспертизы лекарств и медицинских технологий Республики Армения (НЦЭЛМТ)
- Джейхун Маммадов, руководитель сектора, фармацевтика (оценка и другие сервисы), Тарифный (ценовой) совет Азербайджанской Республики
- Полад Гаджибалаев, ведущий специалист, Аналитический экспертный центр, Министерство здравоохранения Азербайджанской Республики
- Махмадали Давлатов, заместитель руководителя, Служба государственного надзора за фармацевтической деятельностью, Министерство здравоохранения Республики Таджикистан
- Дмитрий Рождественский, заместитель начальника отдела координации формирования общих рынков лекарственных средств и медицинских изделий Департамента технического регулирования и аккредитации, Евразийская экономическая комиссия
Среди ключевых игроков сектора:
- Азиза Бахшиева, генеральный директор, Авром
- Сергей Матевосян, генеральный директор, Liqvor Pharmace
- Вячеслав Локшин, вице-президент, Казахстан, Центральная Азия и Кавказ, Ipsen и президент, Ассоциация международных фармацевтических производителей в Республике Казахстан
- Батырбек Машкеев, генеральный директор, VIVA Pharm
- Владимир Аверин, директор по странам СНГ, ООО «Джонсон & Джонcон»
- Серикбол Мусинов, управляющий директор, член Правления, ТОО «СК-Фармация»
- Хассан Херроу, глава СНГ и Украина, Novartis Pharma Services AG
- Мухаббат Аскарова, глава Представительства в Республике Узбекистан, EXAMON Handelsges.m.b.H и директор, Ассоциация представительств иностранных фармацевтических компаний и производителей
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