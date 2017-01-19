Анонс: «Фармацевтический форум стран ЕАЭС и СНГ 2017»

Присоединяйтесь к главным игрокам отрасли на «Фармацевтическом форуме стран ЕАЭС и СНГ 2017», чтобы быть в курсе последних событий, влияющих на дальнейшее развитие фармацевтического сектора в странах содружества, и узнать больше о фармацевтических рынках Казахстана, Беларуси, Кыргызстана, Армении, Узбекистана, Грузии, Азербайджана, Молдовы, Украины и Таджикистана!

Вы сможете получить самые проверенные сведения по ситуации на фармрынках в каждой из стран, поучаствовать в стратегических дискуссиях и послушать выступления ключевых регуляторов и руководителей ведущих компаний.

Среди ключевых регуляторов:

Лариса Пак, заместитель председателя Комитета контроля медицинской и фармацевтической деятельности, Министерство здравоохранения и социального развития Республики Казахстан

Акоп Топчян, директор, Научный центр экспертизы лекарств и медицинских технологий Республики Армения (НЦЭЛМТ)

Джейхун Маммадов, руководитель сектора, фармацевтика (оценка и другие сервисы), Тарифный (ценовой) совет Азербайджанской Республики

Полад Гаджибалаев, ведущий специалист, Аналитический экспертный центр, Министерство здравоохранения Азербайджанской Республики

Махмадали Давлатов, заместитель руководителя, Служба государственного надзора за фармацевтической деятельностью, Министерство здравоохранения Республики Таджикистан

Дмитрий Рождественский, заместитель начальника отдела координации формирования общих рынков лекарственных средств и медицинских изделий Департамента технического регулирования и аккредитации, Евразийская экономическая комиссия

Среди ключевых игроков сектора:

Азиза Бахшиева, генеральный директор, Авром

Сергей Матевосян, генеральный директор, Liqvor Pharmace

Вячеслав Локшин, вице-президент, Казахстан, Центральная Азия и Кавказ, Ipsen и президент, Ассоциация международных фармацевтических производителей в Республике Казахстан

Батырбек Машкеев, генеральный директор, VIVA Pharm

Владимир Аверин, директор по странам СНГ, ООО «Джонсон & Джонcон»

Серикбол Мусинов, управляющий директор, член Правления, ТОО «СК-Фармация»

Хассан Херроу, глава СНГ и Украина, Novartis Pharma Services AG

Мухаббат Аскарова, глава Представительства в Республике Узбекистан, EXAMON Handelsges.m.b.H и директор, Ассоциация представительств иностранных фармацевтических компаний и производителей

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