Анонс: Екатеринбург стал первым в 2017 г. городом - участником всероссийской благотворительной программы «Больше, чем реабилитация»

30 марта 2017 года в Свердловской областной детской клинической больнице №1 состоится торжественное открытие специализированного кабинета для реабилитации детей с ревматическими и другими хроническими заболеваниями опорно-двигательного аппарата.

Екатеринбург стал первым в 2017 году городом – участником программы «Больше, чем реабилитация», инициированной межрегиональной благотворительной общественной организацией «Возрождение» совместно с компанией Pfizer.

В Свердловской области вопросы ревматологических заболеваний у детей в возрасте до 17 лет актуальны на протяжении последних лет. Без правильно подобранного лечения и реабилитации в течение десяти лет ребенок может стать тяжелым инвалидом. Чтобы избежать подобного развития событий, важно вовремя выявить заболевание, получить правильное лечение, а затем с помощью реабилитационных мероприятий закрепить успехи лекарственной терапии. Отсутствие качественной и проходящей под медицинским контролем реабилитации может стать причиной рецидива или развития осложнений.

Главный детский ревматолог Свердловской области Аделина Рахимьянова: «Занятия в реабилитационном кабинете на специализированных тренажерах позволяют улучшить подвижность суставов, снимают отечность, дают прилив сил и энергии, необходимых для борьбы с коварным заболеванием. Ввиду социальной значимости и распространенности ревматических заболеваний, в каждой детской больнице должно быть отдельное ревматологическое отделение с обязательным реабилитационным кабинетом. Дети любого региона России должны иметь равный доступ к лечению и реабилитации как на федеральном, так и на региональном уровне».

В торжественном открытии примут участие:

Олег Аверьянов , главный врач ОДКБ №1;

Аделина Рахимьянова , заведующая отделением ОДКБ №1, врач-ревматолог высшей категории, главный детский ревматолог Свердловской области;

Инга Плотникова , начальник отдела восстановительного лечения ОДКБ №1, главный детский реабилитолог Свердловской области;

Жанна Гарибян , руководитель благотворительных программ МБОО «Возрождение»;

Елена Мухачева, менеджер по внешним коммуникациям и корпоративным программам компании Pfizer.

В день открытия кабинета в ОДКБ №1 для детей отделения ревматологии также пройдет сказочный праздник с костюмированными аниматорами, играми и мастер-классами.

Дата и время проведения мероприятия: 30 марта 2017 года, 11:00.

Программа:

10:45–сбор представителей СМИ, гостей и спикеров пресс-конференции в ревматологическом отделении;

11:00–11:15 – церемония открытия кабинета реабилитации;

11:15–11:45 – демонстрация кабинета реабилитации, пресс-подход;

11:15–13:00 – праздник для детей - пациентов отделения.

Адрес: г. Екатеринбург, ул. Серафимы Дерябиной, 32, ревматологическое отделение ОДКБ №1.

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