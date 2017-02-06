Анонс: бизнес-встреча с директорами по закупкам аптечных сетей

28 февраля бизнес-встреча в Москве откроет сезон мероприятий 2017 года. Профмитинги по нелекарственному ассортименту проводятся для того, чтобы познакомить фармкомпанию (производителя или дистрибьютора) с розницей. Мероприятие разноформатное — презентации, деловые переговоры и свободное общение. В этом году будут представлены инновации в области косметики, БАД, средств гигиены и ухода за ногтями. В кризисное время, когда нет лишних финансовых средств, особенно актуальными становятся прямые контакты компании и продавца.

Интерес участников вызывают не только новинки нелекарственного ассортимента и возможность провести переговоры с коллегами, но и бизнес-семинары. Тема московской лекции: «Рычаги увеличения прибыли на нелекарственном ассортименте в аптечных сетях».

В центре внимания:

Три важных правила формирования и работы с нелекарственным ассортиментом для роста прибыльности аптечной сети.

Грамотное введение уникальных товарных ассортиментных позиций и УСТМ в нелекарственных категориях.

Драйверы роста продаж лечебной косметики в аптечных сетях.

Четыре секрета мотивации первостольников на увеличение продаж парафармации.

Семинар будут вести сразу 2 специалиста в этой области:

Максим Горбачев , консультант по продажам. Он входит в число лучших тренеров сферы продаж по рейтингам журналов «SALES BUSINESS/Продажи».

, консультант по продажам. Он входит в число лучших тренеров сферы продаж по рейтингам журналов «SALES BUSINESS/Продажи». Евгений Золотухин, коммерческий директор «ПРОГРЕСС-ФАРМА», эксперт по развитию продаж в аптечных сетях. Сотрудничает с ведущими компаниями фармрынка: аптечными сетями, фармацевтическими компаниями, аналитическими компаниями.

В этом году «Агентство бизнес-коммуникаций» проведет мероприятия и в других крупных экономически развитых городах России. Профмитинги ждут в Петербурге 23 мая, Казани - 27 мая, Нижнем Новгороде - 25 мая, Новосибирске - 28 сентября и в Ставрополе - 3 ноября.

Для компаний, которые будут участвовать впервые, предусмотрены скидки.

Подробнее на сайте www.profmeeting.ru.

Все мероприятия проводятся при поддержке издательского дома «Бионика Медиа».