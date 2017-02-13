Анатолий Махсон просит Сергея Собянина лично проконтролировать ситуацию с системой закупок в московском здравоохранении

Бывший главный врач 62-й Московской государственной онкологической больницы Анатолий Махсон обратился с открытым письмом к мэру Москвы Сергею Собянину, в котором просит градоначальника лично проконтролировать ситуацию с системой централизованных закупок в московском здравоохранении.

В письме указано, что в настоящее время ситуация с лекарственным обеспечением московских онкологических больниц принципиально изменилась в худшую сторону как для больных, так и для городского бюджета, что объясняется формированием максимальной стартовой цены аукциона, начиная со второй половины 2015 г.

«Проблемы с химиопрепаратами для пациентов 62 больницы начались с изменения заявки на централизованную закупку химиопрепаратов на 2016 г. В ноябре 2015 г. при анализе присланной в больницу на согласование заявки на химиопрепараты выяснилось, что Департамент здравоохранения Москвы внес изменения в заявку без какого-либо согласования с представителями больницы. Некоторые жизненно важные препараты были удалены из заявки и/или их объем существенно сокращен.

Аналогичная ситуация выявилась и в заявке на дополнительное лекарственное обеспечения онкологических больных Москвы.

При этом цены на ряд отечественных онкологических препаратов при централизованной закупке за один год возросли от 5 до 11 раз», указано в письме.

А. Махсон заявку не подписал, и 62 больница была вынуждена самостоятельно решать вопросы лекарственного обеспечения своих пациентов (химиопрепараты не входят в оплату по тарифам ОМС). До 2017 года больница имела статус «автономного учреждения». Благодаря этому статусу, закупались лекарства по 223-ФЗ, и больница не участвовала в централизованных торгах, организованных ДЗМ. Как указано в письме, в ноябре 2016 года по ходатайству вице-мэра г. Москвы Леонида Печатникова было принято решение правительства Москвы о переводе МГОБ №62 в статус бюджетного учреждения, что исключало возможность самостоятельных закупок.

А. Махсон считает, что это должно привести к отсутствию разницы между централизованными и самостоятельными закупками и «еще сильнее обострить проблему нехватки химиопрепаратов: закупки ДЗМ производит централизованно, а оплачивать закупленные им препараты больница должна будет из своих средств, не имея возможности влиять на закупочные цены. Это неизбежно приведет к снижению качества лечения наших больных и, как следствие – к увеличению смертности от злокачественных опухолей».

А. Махсон просит С. Собянина лично вникнуть в суть происходящего. По его мнению, в Москве «создан, всячески поддерживается и преподносится вам, как действительный факт, миф о самой эффективной и прозрачной системе централизованных торгов».

Как писал ранее «ФВ», активисты проекта ОНФ «За честные закупки» провели сравнительный анализ закупок онкопрепаратов Департаментом здравоохранения Москвы и московской городской онкологической больницей № 62.

«Мы направили письмо мэру Москвы Сергею Собянину с просьбой разъяснить столь значительную разницу как в стоимости закупок самого Департамента здравоохранения г. Москвы, так и в сравнении с московской городской онкологической больницей № 62 и другими регионами», — отметил сопредседатель Центрального штаба ОНФ Александр Бречалов.