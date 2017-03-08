Анатолий Махсон проиграл иск против департамента здравоохранения Москвы

Бывший главный врач московской больницы №62 Анатолий Махсон подал иск в Красногорский суд, обжалуя свое увольнение. По его мнению, департамент здравоохранения незаконно расторг трудовой контракт. Как сообщает РБК, Анатолий Махсон намерен обжаловать решение первой инстанции.

Конфликт между администрацией МГОБ № 62 и ДЗМ разразился после того, как главврач больницы Анатолий Махсон поднял вопрос о перерасходе бюджетных средств при централизованных госзакупках лекарств и медоборудования по заказу департамента. Для сравнения он привел закупки администрации возглавляемой им больницы, которые осуществлялись с использованием автономного статуса медучреждения. По подсчетам Махсона, переплата ДЗМ за медикаменты и аппаратуру в 2016 году в сравнении с закупочными ценами больницы по аналогичным позициям, составила 217 894 133,58 рублей.

После этого последовала отставка Анатолия Махсона, проведенная, по его мнению, с нарушениями: он не был уведомлен об увольнении. Приказ о расторжении контракта передан в учреждение 22 декабря 2016 г., а дата увольнения в документе – 2 декабря 2016 г. В то время как по закону, уведомление необходимо доставить не менее чем за три дня до окончания трудового контракта.