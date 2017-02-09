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Аналитики прогнозируют сдержанный рост фармрынка на 2017 год

09.02.2017
Фото: Игорь Чунусов

В ходе заседания РАФМ, которое состоялось 8 февраля, ведущие аналитические компании подвели итоги 2016 года и озвучили прогнозы на текущий год.

Хрупкая стабильность

По словам главы представительства IMS Николая Демидова, хрупкая стабильность – это ключевое ощущение, которое характеризует 2016 год.

«Стабилизация и последующий рост - это то, о чем осторожно говорит правительство. Тем не менее, наш взгляд в будущее сдержанный, и мало оптимистичный. Ожидается, что восстановление экономики будет идти крайне медленными темпами, это означает, что в индустрии не будет мощного рывка в темпах роста», - отметил он.

По данным IMS, в 2016 году фармрынок вырос на 9% в рублевом эквиваленте, на 2% в упаковках. Также в прошлом году аналитики отмечают резкий разворот в розничном сегменте в сторону восстановления потребления.

По словам Николая Демидова, рынок развивался за счет компаний, которые не входят в топ10, кроме того в прошлом году полностью поменялось представительство препаратов, которые являются основой бюджетного сегмента. Произошло это не только за счет замещения импортных лекарств отечественными, но и за счет вывода новых продуктов, в том числе из инновационного сегмента.

«Общий вывод – розничный рынок показал уверенный рост и продолжил расти. Бюджетный сегмент, с точки зрения роста, после всплеска в 2015 году, стабилизировался», - добавил Николай Демидов.

Ключевыми трендами 2016 года, по мнению IMS, стали: снижение инфляции на ЛС, бум локальных дженериков и безрецептурных препаратов.

В своих прогнозах на 2017 год IMS осторожен, Николай Демидов подчеркнул, что цифры, возможно, будут меняться. Прогноз на сегодняшний день: рынок покажет рост в 7% в рознице и порядка 2% в госсегменте.

Розница приходит в себя

По оценкам аналитической компании AlphaRM, в 2016 году фармрынок (без учета БАД и дополнительного ассортимента аптек) превысил 1,1 триллиона рублей.

«В европейской и американской валюте роста, к сожалению, нет. По итогам годам рынок демонстрирует падение в районе 2%», - сказала генеральный директор AlphaRM Анна Ермолаева. Она также добавила, что по итогам 2016 года объем рынка БАД и дополнительного ассортимента составил 257 млрд рублей.

По консолидированному объему госсегмент продемонстрировал рост в 4,4%. ALPHARM прогнозирует небольшой рост этого сегмента и в следующем году.

Прогноз на 2017 год: рост рынка на уровне 6%.

По мнению генерального директора DSM Group Сергея Шуляка, сейчас появляется уверенность в завтрашнем дне. По подсчетам DSM Group, в 2016 году фармрынок показал рост на уровне 6,4%, его объем - 1 триллион 339 млрд руб. включая парафармацевтику. По упаковкам - слабый рост в 3%.

Предваряя прогноз на 2017 год, Сергей Шуляк отметил: «Главное – понимать что происходит. А происходит то, что можно назвать стабилизацией кризиса. Отрицательная ситуация имеет свою стабильность. Есть приблизительное понимание, по каким правилам мы будем играть в 2017 году. Чудес не обещаю, падения тоже». Таким образом, прогноз на 2017 год от DSM Group – рост рынка на уровне 9%, в упаковках от нуля до 2%.

Несмотря на то, что все аналитики в своих прогнозах возлагают большую надежду на розницу, генеральный директор АСНА Александр Шишкин отметил, что по факту розница переживает тяжелые времена. И говоря о развитии аптечного рынка, он подчеркнул, что в ближайшие годы в активную фазу перейдет тренд развитие аптечными сетями собственной логистики. По мнению Александра Шишкина, он будет основополагающим, который значительно «перекроит» фармрынок.

Подробнее читайте в ближайшем номере «ФВ»

Автор: Оксана Баранова, «Фармацевтический вестник»
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Метки
РАФМ
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06.02 «ФармNEWS»: V Всероссийская студенческая фармацевтическая олимпиада
02.02 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск #1
02.02 «У редакционного камина» с Владимиром Гурдусом
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