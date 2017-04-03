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AlphaRM: объем аптечного сегмента рынка в феврале 2017 года вырос на 11,5%

03.04.2017

Объем аптечного сегмента рынка в России в феврале 2017 года, по оценке аналитической компании AlphaRM, составил 88,7 млрд руб. и вырос на 11,5% по сравнению с февралем прошлого года. В то же время из-за колебаний курсов валют прирост февраля к февралю составил 47% в долларах США и 54% в европейской валюте. В феврале 2017 года по сравнению с февралем 2016 года средний чек вырос на 9% и составил около 385 рублей.

Наибольшая доля в продажах приходится на Центральный федеральный округ – 33%, далее следуют Приволжский федеральный округ с 18% и Сибирский и Северо-Западный федеральные округа с 12%. В Центральном федеральном округе лидерами являются Москва и Московская область с 14 и 6% соответственно. В Приволжском округе лидерство делят Нижегородская область, республики Татарстан и Башкортостан с долями около 2,5%. В Сибирском федеральном округе выделяются Новосибирская область с 2,2% и Красноярский край с 1,9%. В Северо-Западном – Санкт-Петербург с долей 6,5%.

Количество аптечных учреждений по России увеличилось на 4% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года и составило около 60 200 точек, однако по сравнению с декабрем 2017 года количество аптек незначительно сократилось. Впервые с апреля 2016 года, по данным AlphaRM, в начале 2017 года наблюдается отрицательная динамика открытия аптечных учреждений, связанная с консолидацией рынка и повальным сокращением одиночных аптек. Наибольшая доля аптечных точек приходится на Центральный федеральный округ – 29%, далее следуют Приволжский и Сибирский федеральные округа с 21% и 13% соответственно.

Автор: «Фармацевтический вестник»
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20.03 «7 дней за 7 минут» с Анатолием Тенцером
13.03 «7 дней за 7 минут» с Владимиром Бойко
СВЕЖИЙ НОМЕР
Март №10
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