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Алкоголики разделят с государством затраты на свое лечение

30.12.2016

В следующем году водителей, лишенных водительских прав за управление автомобилем в нетрезвом состоянии, могут начать принудительно ставить на учет в наркологические диспансеры, заставляя регулярно подтверждать свою трезвость. 29 декабря на предновогодней антиалкогольной пресс-конференции об этом заявил главный внештатный нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн.

Кроме того, в перспективе наша наркология собирается добиться того, чтобы пьющие граждане оплачивали свое лечение, по тем диагнозам, которые заработали себе непосильным питьём. "В перспективе мы планируем сотрудничать со страховыми компаниями (и я думаю, что бы этого добьемся), что бы лица, злоупотребляющие психоактивными веществами, разделили свою ответственность с государством в части расходов на лечение своих заболеваний, которые они получили в связи со злоупотреблением, - сказал Брюн на пресс-конференции. – Дело в том, что заболевания, ассоциированные с алкоголем, наркотиками и курением - это колоссальная экономическая нагрузка на наше здравоохранение, снизить которую – одна из наших задач».

К ассоциированным с алкоголизмом и наркоманией заболеваниям специалисты относят сердечно-сосудистые заболевания, цирроз печени, гепатит, язву желудка и другие. Примерно 10% населения стран, в которых свободно продается алкоголь имеют заболевания, обусловленные его употреблением – отметил Брюн. Мероприятие, направленное на выявление таких пациентов, будет носить название «социо-терапевтическая интервенция».

По официальным данным наркологических служб, в Москве и в стране пить стали меньше – за последние три года втрое снизилось количество обращений за наркологической помощью, на 30% упало количество вызовов скорой помощи в отношении острых алкогольных отравлений, смертность от передозировки наркотиков упала на 25-30%.

Автор: Екатерина Чалова, «Фармацевтический вестник»
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Метки
алкоголизм
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Фармвестник-ТВ
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23.12 «ФармNews»: Заседание РАФМ «Что год грядущий нам готовит?»
22.12 «У редакционного камина» с Ольгой Колотиловой
19.12 «7 дней за 7 минут» с Нелли Игнатьевой
СВЕЖИЙ НОМЕР
Декабрь №42
Ирония судьбы
Current issue #42, 2016
2017
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