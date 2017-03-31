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Алексей Репик: к концу апреля надеемся выйти на окончательное соглашение по продаже доли «Р-Фарм» компании Mitsui

31.03.2017
Фото: deloros.ru

Окончательное соглашение по продаже доли «Р-Фарм» японской Mitsui должно быть достигнуто к концу апреля этого года. Об этом рассказал председатель совета директоров «Р-Фарм» Алексей Репик в интервью ТАСС.

«Мои ожидания, что к концу апреля мы должны постараться выйти на обязующее, окончательное соглашение», - отметил он.

В конце апреля запланирован визит в Москву премьер-министра Японии Синдзо Абэ. Алексей Репик отметил, что очень хотел бы, чтобы к этому времени у «Р-Фарм» и Mitsui «были хорошие новости».

Председатель совета директоров «Р-Фарм» также напомнил, что в рамках этой сделки до конца июля этого года будет открыто опционное расширение, но воздержался от разглашения размера продаваемой доли и суммы сделки, поскольку переговоры с японскими партнерами все еще продолжаются.

«Мы работаем очень интенсивно и энергично в этом направлении», - добавил он.

В середине декабря 2016 г. в кулуарах форума «Российско-японский бизнес-диалог» Алексей Репик сообщил о том, что японская корпорация Mitsui & Co договорилась о покупке 10% российской фармацевтической компании «Р-Фарм» с возможным расширением доли до 20%.

«На текущий момент есть договоренность о приобретении 10% компании и возможном расширении до 20%. У них (у Mitsui. - Прим. ред.) есть возможность расширения своей доли с привлечением крупных публичных японских финансовых и индустриальных инвесторов», - заявлял тогда А. Репик.

Автор: «Фармацевтический вестник»
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Метки
АО «Р-Фарм»
Mitsui
Персоны
Репик Алексей Евгеньевич
Председатель совета директоров ГК «Р-Фарм», президент "Деловой России"
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23.03 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск #4
20.03 «7 дней за 7 минут» с Анатолием Тенцером
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