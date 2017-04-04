Алексей Илатовский назначен вице-президентом по развитию ГК «Фармконтракт»

К команде ГК «Фармконтракт» присоединился бывший руководитель отдела развития компании «УНИКА инжиниринг» Алексей Илатовский. Он занял должность вице-президента и будет отвечать за развитие компании, прежде всего в таких направлениях, как проектирование, строительство и инжиниринг, пишет «Фармперсонал».

Как сообщили в пресс-службе компании, в зоне ответственности нового вице-президента по развитию будет также работа с ключевыми клиентами холдинга по созданию производств «под ключ» и поиск новых поставщиков и партнеров в области конструкций чистых помещений и инженерного оборудования.

Трудовая деятельность Алексея Илатовского последние 7 лет была тесно связана с работой с фармпроизводителями, как в плане проектирования, так и строительства таких объектов.

«Учитывая практический опыт Алексея, умноженный на компетенции и квалификацию лучших специалистов ГК «Фармконтракт» в области проектирования, строительства и технологического оснащения фармпредприятий «под ключ», мы сможем вывести на новый, более высокий уровень качество работ и спектр услуг компании», - прокомментировал назначение нового вице-президента по развитию президент ГК «Фармконтракт» Сергей Быковский.

Напомним, в 2017 году холдинг существенно укрепил позиции в области инжиниринга. К команде присоединились известные на рынке специалисты: Михаил Пергаев возглавил направление проектирование и строительство, инжиниринг; Галина Старкова заняла пост его зама; Константин Фроленков возглавил направление по синтезу субстанций.