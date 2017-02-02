 
Архив Подписка Редакция Рекламодателям
Вход Регистрация
Фармвестник-ТВ
02.02 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск #1
02.02 «У редакционного камина» с Владимиром Гурдусом
30.01 «7 дней за 7 минут» с Борисом Липартелиани
25.01 «ФармNEWS»: Социальная значимость профилактики и лечения онкологических заболеваний
СЕЙЧАС В ЭФИРЕ
СВЕЖИЙ НОМЕР
Январь №3
Под дичь водку не пьют
Больше чем производство
Current issue #3, 2017
Без дна
Справочники
Справочник персон
Справочник компаний
Аптечный практикум
Калькулятор надбавок ЖНВЛП
Лента · В России
310

Алексей Алехин: Минпромторг работает с производителями дешевых препаратов практически в ручном режиме

02.02.2017

Правительство РФ уделяет самое пристальное внимание всем сегментам отечественного фармацевтического рынка, в том числе и сегменту препаратов стоимостью до 50 рублей, уточнил зам. директора Департамента развития фармацевтической и медицинской промышленности Минпромторга России Алексей Алехин, общаясь со СМИ в рамках участия в V Всероссийской студенческой фармолимпиаде. Мероприятие проходило с 30 января по 1 февраля в подмосковном Орехово-Зуево.

По словам представителя Минпромторга России, в настоящее время в качестве мер поддержки российских предприятий, выпускающих продукцию низкого ценового сегмента, используются все механизмы, предусмотренные законодательством РФ. Один из них – возможность перерегистрации цены на лекарственный препарат на уровень инфляции текущего и предыдущего годов – фактически в размере двойного уровня инфляции. Ряд отечественных компаний успешно воспользовались данным инструментом, чтобы перерегистрировать цену на свои продукты.

«Что касается инструментов поддержки со стороны Минпромторга России, то министерство предоставляет субсидии на развитие НИОКР, позволяя компаниям минимизировать свои издержки на исследования и направить имеющиеся средства на иные производственные цели. Подобное решение стало выходом из сложной ситуации для многих российских предприятий. Однако, даже имея универсальные инструменты поддержки, ведомство практически в ручном режиме работает с производителями препаратов дешевого ценового сегмента. Каждое такое предприятие мы знаем поименно», - пояснил Алексей Алехин.

Ранее Минпромторг России предложил разрешить производителям препаратов из перечня ЖНВЛП стоимостью до 50 руб. повысить цену на эти препараты не более чем до 50 руб., ограничив рентабельность к себестоимости 30%. Также рассматривался вариант субсидирования производителей.

Автор: «Фармацевтический вестник»
Материалы по теме
09.11.2016 Сергей Цыб: российские фармпроизводители заинтересованы в получении льготных кредитов
07.11.2016 Эксперт: трехступенчатая система преференций актуальна для препаратов химического синтеза
06.11.2016 Российские фармпроизводители отказались от 4 млрд рублей
06.10.2016 Минпромторг открыл проектный офис по продвижению продукции российского фармпрома
23.09.2016 Минпромторг России организует коллективную российскую экспозицию на выставке CPhI Worldwide
Метки
Минпромторг России
поддержка
фармпроизводители
Добавить комментарий
Комментировать могут только зарегистрированные пользователи
Фармвестник-ТВ
02.02 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск #1
02.02 «У редакционного камина» с Владимиром Гурдусом
30.01 «7 дней за 7 минут» с Борисом Липартелиани
25.01 «ФармNEWS»: Социальная значимость профилактики и лечения онкологических заболеваний
СВЕЖИЙ НОМЕР
Январь №3
Под дичь водку не пьют
Больше чем производство
Current issue #3, 2017
Без дна
Справочники
Справочник персон
Справочник компаний
Аптечный практикум
Калькулятор надбавок ЖНВЛП
Календарь событий
Февраль 2017
Сегодня
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 01 02 03 04 05
Яндекс.Метрика
Лента В России В мире Анонсы Обзоры Трибуна Новости компаний
О нас Архив Подписка Редакция История Рекламодателям Мобильный ФВ
Сервисы Документы Опросы Справочник персон Справочник компаний Online-интервью Калькулятор
Приложения Фармкружок Карьера ФВ-аналитика Пользовательское соглашение

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на «Фармацевтический вестник» как на источник заимствования, с обязательной гиперссылкой на сайт www.pharmvestnik.ru.

Ограничения и запреты на воспроизведение материалов Сайта:

1. Материалы, размещенные на сайте www.pharmvestnik.ru (далее «Сайт»), в отношении которых Правообладателем установлены ограничения на свободное воспроизведение:

  1. доступ к которым предоставляется на Сайте только подписчикам;
  2. любые материалы, опубликованные в печатной версии газеты, и содержащие пометку «Опубликовано в номере газеты»;
  3. все материалы Сайта, воспроизводимые любым образом, помимо распространения в сети Интернет.

На использование материалов, в отношении которых установлены настоящие ограничения, в обязательном порядке требуется письменное согласие Правообладателя – ООО «Бионика Медиа».

2. Запрещается:

  1. воспроизведение материалов иных правообладателей (пользователь должен решить вопросы правомерного распространения таковых без привлечения ООО «Бионика Медиа»);
  2. использование выдержек из материалов, при которых меняется контекст, выдержки приобретают двусмысленный характер или неблагозвучный оттенок, а равно любая переработка материала;
  3. коммерческое использование материалов, т.е. использование определенного выбранного на Сайте материала (его фрагмента) в целях коммерческой реализации права доступа к такому материалу или предоставления прав на таковое третьим лицам.
Забыли пароль?
Регистрируясь, вы принимаете условия
Пользовательского соглашения