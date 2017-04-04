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Алексей Алехин: доля отечественных медизделий на российском рынке выросла до 20%

04.04.2017
Фото: Игорь Чунусов

Сегодня в Москве на площадке МИА Россия проходит семинар, посвященный перспективам развития производства высокотехнологичных медицинских изделий.

Как отметил директор Департамента науки и технологий Минобрнауки РФ Сергей Матвеев, стратегия научно-технического развития, утвержденная Президентом РФ в прошлом году, ставит перед научным сообществом новые цели. Главная мысль, заложенная в стратегию, заключается в том, что наука должна ориентироваться прежде всего на возможность применения в различных секторах полученных знаний и результатов исследования. Взаимодействие бизнеса и науки должно быть продуктивно, отметил Сергей Матвеев.

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Результатом реализации стратегии должно стать увеличение объема инвестиций в научную деятельность до 2% ВВП. Это основной индикатор, заложенный в документе.

«Главная цель - смотреть широко на то, где можно применить научные достижения на практике. Стоит задача - результаты исследований внедрять в промышленность, а от промышленности получать заказ на научные разработки», – подчеркнул Сергей Матвеев.

По словам заместителя директора Департамента развития фармацевтической и медицинской промышленности Минпромторга России Алексея Алехина, с 2011 года поддержано 169 разработок, на рынок уже выведено 35 из них. Доля отечественных медицинских изделий выросла до 20%.

Развитию рынка медизделий помогают созданные ведомством инструменты поддержки, отметил Алексей Алехин. Так, например, за весь период реализации постановления «третий лишний» отечественные компании выиграли конкурсы на общую сумму в 8-9 млрд рублей. При этом выдано около 10 тысяч сертификатов СТ1, добавил представитель Минпромторга.

Автор: Оксана Баранова, «Фармацевтический вестник»
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Метки
медицинские изделия
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20.03 «7 дней за 7 минут» с Анатолием Тенцером
13.03 «7 дней за 7 минут» с Владимиром Бойко
СВЕЖИЙ НОМЕР
Апрель №11
Которые тут временные
Current issue #11, 2017
Дело чести
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