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Александр Хлопонин: «Валокордин» и «Боярышник» будут продавать в аптеках по рецептам

23.12.2016

В России планируется ввести рецептурный отпуск спиртосодержащих лекарственных препаратов, включая «Валокордин» и «Боярышник», заявил вице-премьер Александр Хлопонин.

«"Валокордина" надо 40 капель, 10 капель, 4 капли выпить, чтобы он имел какой-то (эффект), хотя это не доказано с медицинской точки зрения, что он имеет серьезную помощь, но людям помогает, люди давно это принимают. Но у тебя в такой небольшой баночке 4 тысячи капель — это на сколько хватит?», — цитирует РИА «Новости» Александра Хлопонина.

Сейчас проходит общественное обсуждение проекта федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» и в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Документ разработан по поручению заместителя председателя Правительства РФ Александра Хлопонина, которое он дал 1 августа 2016 г.

Законопроектом предлагается ввести обязанность по установке автоматических средств измерения и учета на емкости для приемки фармацевтической субстанции спирта этилового (этанола) для лиц, использующих такую субстанцию для производства спиртосодержащих лекарственных средств, а также в процессе производства других лекарственных средств и (или) спиртосодержащих медицинских изделий.

Автор: «Фармацевтический вестник»
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Метки
рецептурные препараты
спиртосодержащие лекарственные средства
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19.12 ФармNEWS: «Алгоритм выбора пероральной терапии рассеянного склероза»
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