Александр Хлопонин: спиртосодержащие лекарства могут продаваться по рецепту со второго квартала 2017 г.

Уже со второго квартала 2017 года «Валокордин» может отпускаться в аптеках по рецепту, заявил вице-премьер Александр Хлопонин.

«В первом квартале мы окончательно примем решение, все изменения внесем в нормативные акты. И я думаю, что будет отпускаться в аптеках по рецепту со второго квартала», - сказал вице-премьер журналистам 26 декабря, пишет «Интерфакс».

А. Хлопонин начал говорить о необходимости продавать «Валокордин» и «Боярышник» в аптечной сети по рецепту врача на минувшей неделе в связи с массовым отравлением в Иркутске.

При этом глава Минздрава Вероника Скворцова ранее отмечала, что не надо принимать поспешных решений. Она подчеркнула, что спиртосодержащие лекарства имеют большое значения для пожилого населения. По словам министра, в Минюсте сейчас находятся два приказа Минздрава, которые регулируют отпуск спиртосодержащих настоек в аптеках.

«Мы начали принимать меры в 2014 году, когда законодательно стали ограничивать тару в зависимости от концентрации спирта. Второй момент — это количественный учет препаратов — не более двух баночек в одни руки», — добавила Скворцова.

Говоря о трагедии в Иркутской области, глава Минздрава подчеркнула, что это стало возможным из-за того, что в РФ отсутствуют регламент по техническому спирту и экспертиза жидкостей, содержащих тот или иной спирт.

«Метанол - это яд, подобно мышьяку, цианистому калию, он не может находиться в широкой распределительной сети. Дело не в спирте, а в том, что яд попал в широкую продажу! И нет механизмов, чтобы этого не допустить», – подчеркнула министр.