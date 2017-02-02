Александр Соколов назначен генеральным директором GSK Фарма Россия

На посту генерального директора GSK Фарма Россия Александр Соколов сменил Тобиаса Зундерера, который в 2016 г. возглавил фармацевтический бизнес GSK в регионе СНГ.

Как сообщили в компании, Александр Соколов будет отвечать за операционную деятельность и развитие всего фармацевтического подразделения GSK в России.

Александр окончил Новосибирский государственный медицинский университет, кандидат медицинских наук. В 1997 году начал карьеру в GSK с должности регионального представителя по направлению безрецептурных препаратов и товаров для здоровья в Новосибирске. В 2003 г. был назначен менеджером по развитию бизнеса в странах СНГ, в 2010 г. перешел в фармацевтическое подразделение GSK на должность генерального директора GSK Фарма в Республике Беларусь. В 2014 г. вернулся в Москву на позицию регионального директора по продажам GSK Фарма Россия. С 2015 года стал коммерческим директором, а в 2016 руководителем бизнеса GSK Фарма Россия, пишет «Фармперсонал».