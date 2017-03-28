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Александр Кравченко возглавил Минздрав Калининградской области

28.03.2017
Фото: gov39.ru

С 28 марта Александр Кравченко назначен временно исполняющим обязанности министра здравоохранения Калининградской области. Соответствующее распоряжение подписал глава региона Антон Алиханов.

Александр Юрьевич Кравченко родился 12 сентября 1981 года в городе Корсаков Сахалинской области.

В 2005 году окончил Амурский государственный медицинский университет.

Кандидат медицинских наук.

Работал в ведущих медицинских организациях России, среди которых Научный центр хирургии, Первый Московский государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова.

С августа 2016 года являлся главным врачом Онкологического центра Калининградской области.

Как сообщал «ФВ», 27 марта глава регионального Минздрава Людмила Сиглаева покинула свой пост.

Комментируя порталу newkaliningrad.ru причины такого решения, Людмила Сиглаева заявила: «Ничего не произошло, просто есть недоработки, которые я не смогла проконтролировать. Есть такое решение, и я полагаю, что оно должно быть правильным. Это не только мое решение, это решение и руководителя в том числе».

Автор: «Фармацевтический вестник»
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Метки
назначение
Калининградская область
Минздрав России
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