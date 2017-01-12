Акционирование ГУП ВО «Волгофарм» - вопрос времени

Акционирование ГУП ВО «Волгофарм», которым грозили предприятию уже несколько раз, похоже, вопрос ближайшего времени. На пресс-конференции, посвященной итогам 2016-го года, глава региона Андрей Бочаров пояснил, что этот шаг отчасти продиктован недовольством со стороны территориального органа УФАС.

- Мы были противниками, когда в прошлом году власти области приняли решение объединить ГУП «Волгофарм-Волгоград» (бывшие МУПы Волгограда, реорганизованные в единый ГУП) с ГУП «Волгофарм», - признал в беседе с корреспондентом «ФВ» руководитель Волгоградского УФАС России Роман Лучников. - Доля объединенного предприятия на рынке попросту зашкаливала. Мы вообще выступаем против создания ГУПов и МУПов на конкурентных рынках. Да, есть сферы, куда частные компании не идут, и тогда образование ГУПов и МУПов неизбежно. Но фармацевтический рынок к таким сферам не относится. Мы будем приветствовать акционирование, пускай даже 100% акций будут принадлежать администрации области.

Вторая причина для смены организационно-правовой формы, по словам губернатора, - поправки в федеральное законодательство, обязывающие ГУП проводить закупки в соответствии с ФЗ №44, а не с ФЗ №233. Это означает покупку лекарств не по товарному, а по патентованному международному наименованию, что приведет к ухудшению ассортимента. К тому же ГУП не сможет оперативно реагировать на сезонный спрос (конкурсные процедуры длятся больше месяца), чем рискует растерять покупателей. Это, как следствие, приведет к снижению рентабельности.

При этом ГУП «Волгофарм», директором которого в конце 2016-го года стал Виктор Шейко, не имеющий опыта в фармацевтической отрасли, в ближайшее время будет передано в оперативное управление областному комитету здравоохранения. Возможно, это произойдет после того, как будут подведены итоги проверки, начатой в ноябре прошлого года по инициативе губернатора якобы в связи с высокими ценами на лекарства в аптечной сети «Волгофарм».

При этом Андрей Бочаров пообещал, что администрация субъекта не станет передавать «Волгофарм» в частные руки в ближайшие год-два. Напомним, что в 2014-м году прежние власти области рассчитывали выручить с продажи крупнейшего игрока фармацевтического рынка Волгоградского региона 200 млн руб.

Как сообщалось ранее, Арбитражный суд Волгоградской области все же утвердил график погашения задолженности МУП «Волгоградское коммунальное хозяйство» перед ГУП «Волгофарм» в рамках мирового соглашения. Начиная с этого года должник будет выплачивать фармпредприятию по 16,6 млн руб. ежегодно двумя траншами. Таким образом весь долг размером 150 млн руб. планируется погасить к осени 2025 года. Гарантом исполнения соглашения выступает администрация Волгограда.