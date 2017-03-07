«Активный компонент» намерен построить новый завод за 2 млрд руб.

Компания «Активный компонент», выпускающая фармсубстанции, создает в Пушкинском районе Санкт-Петербурга новое производство. Для завода в пушкинском фармкластере будет куплено помещение площадью 20 тыс. кв. м, расположенное на участке 5 га. Об этом рассказал президент предприятия Александр Семенов на встрече участников клуба Winner ​ РБК Петербург «Отрасли-форварды: продолжат ли развитие лидеры роста?».



«На приобретение, реконструкцию и предварительное проектирование мы планируем потратить 2 млрд руб.», — уточнил А. Семенов. Около 70% этой суммы «Активный компонент» привлечет из внешних источников. В результате, по мнению главы предприятия, запуск нового завода позволит компании увеличить мощности как минимум втрое. На сегодняшний день «Активный компонент» выпускает порядка 35-40 тонн продукции в год. Старт производства намечен на 2019-2020 год, пишет РБК.

Решение о строительстве нового завода А. Семенов объясняет нехваткой мощностей для удовлетворения спроса на продукцию компании.

«Наша главная проблема в том, что мы не успеваем удовлетворить все потребности наших контрагентов — заводов-изготовителей готовых лекарственных форм. – Как правило, большинство новых позиций в нашей продуктовой линейке еще до начала выпуска обеспечено предварительными контрактами», – объяснил А. Семенов планы компании.