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«Акрихин» приступил к полному циклу производства препарата «Зокор» компании MSD

20.02.2017

«Зокор» (симвастатин) разработан компанией MSD (в США и Канаде - Merck & Co., Inc.) для профилактики сердечно-сосудистых осложнений при ишемической болезни сердца, а также лечения гиперхолестеринемии. Трансфер полного производственного цикла препарата на завод АО «Акрихин» в Старой Купавне осуществлялся в рамках стратегического партнерства между компаниями на протяжении последних трех лет. Первые партии «Зокора» локального производства были выпущены на российский рынок в 2016 г. Информация о компании «Акрихин» как дополнительной производственной площадке включена в регистрационное удостоверение препарата.

Денис Четвериков, президент АО «Акрихин», отметил: «Благодаря трансферу современных технологий производства мы продолжаем перенимать мировой опыт и развиваться, следуя курсу правительства РФ на локализацию».

Генеральный директор MSD в России Марван Акар подчеркнул: «Симвастатин — первый препарат нашей компании, производство которого локализовано в России по полному циклу. Это результат долгосрочного и непрерывно развивающегося сотрудничества с “Акрихином”».

Компании подписали соглашение о партнерском сотрудничестве в 2012 г. В рамках партнерства локализован процесс упаковки семи препаратов MSD и запущен полный цикл производства препарата «Зокор» в двух дозировках. Четыре из семи локализованных ЛС включены в перечень ЖНВЛП. В ближайших планах компаний — запуск полного цикла производства еще одного препарата для лечения сердечно-сосудистых заболеваний и двух препаратов для лечения сахарного диабета 2-го типа. Трансфер полного производственного цикла для данных препаратов уже завершен.

Автор: «Фармацевтический вестник»
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Метки
АО "АКРИХИН"
MSD
Персоны
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Фармвестник-ТВ
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20.02 «Актуальный репортаж»: XII Международная конференция «Фармацевтический бизнес в России»
14.02 «7 дней за 7 минут» с Дмитрием Погребинским
13.02 «ФармNEWS»: РАФМ «Итоги ушедшего 2016 года и прогноз на текущий 2017 год»
СВЕЖИЙ НОМЕР
Февраль №5
Звезды фармацевтического рынка
Больше, чем реабилитация
Current issue #5, 2017
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