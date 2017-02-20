«Акрихин» приступил к полному циклу производства препарата «Зокор» компании MSD

«Зокор» (симвастатин) разработан компанией MSD (в США и Канаде - Merck & Co., Inc.) для профилактики сердечно-сосудистых осложнений при ишемической болезни сердца, а также лечения гиперхолестеринемии. Трансфер полного производственного цикла препарата на завод АО «Акрихин» в Старой Купавне осуществлялся в рамках стратегического партнерства между компаниями на протяжении последних трех лет. Первые партии «Зокора» локального производства были выпущены на российский рынок в 2016 г. Информация о компании «Акрихин» как дополнительной производственной площадке включена в регистрационное удостоверение препарата.

Денис Четвериков, президент АО «Акрихин», отметил: «Благодаря трансферу современных технологий производства мы продолжаем перенимать мировой опыт и развиваться, следуя курсу правительства РФ на локализацию».

Генеральный директор MSD в России Марван Акар подчеркнул: «Симвастатин — первый препарат нашей компании, производство которого локализовано в России по полному циклу. Это результат долгосрочного и непрерывно развивающегося сотрудничества с “Акрихином”».

Компании подписали соглашение о партнерском сотрудничестве в 2012 г. В рамках партнерства локализован процесс упаковки семи препаратов MSD и запущен полный цикл производства препарата «Зокор» в двух дозировках. Четыре из семи локализованных ЛС включены в перечень ЖНВЛП. В ближайших планах компаний — запуск полного цикла производства еще одного препарата для лечения сердечно-сосудистых заболеваний и двух препаратов для лечения сахарного диабета 2-го типа. Трансфер полного производственного цикла для данных препаратов уже завершен.