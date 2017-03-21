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Лента · В России
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Ниволумаб, доказавший эффективность в лечении трех видов опухолей, стал коммерчески доступен для российских пациентов

21.03.2017

Лекарственный препарат для проведения противоопухолевой иммунотерапии ниволумаб стал коммерчески доступен для российских пациентов.

Ниволумаб зарегистрирован в 2016 год для монотерапии трех злокачественных опухолей: неоперабельной или метастатической меланомы, местно-распространенного или метастатического немелкоклеточного рака легкого (после предшествующей химиотерапии), распространенного почечно-клеточного рака (после предшествующей системной терапии). Препарат разрешен для применения у взрослых пациентов (ЛП-004026 от 22.12.201, данные www.grls.rosminzdrav.ru).

Это первый иммуноонкологический препарат, доказавший эффективность и получивший одобрение для лечения сразу трех видов злокачественных опухолей.

Ниволумаб является человеческим моноклональным антителом, которое блокирует взаимодействие между рецептором программируемой смерти (PD-1) и его лигандами (PD-L1 и PD-L2). Рецептор PD-1 является негативным регулятором активности Т-клеток. Связывание PD-1 с лигандами PD-L1 и PD-L2, которые способны экспрессироваться клетками опухолей или иными клетками микроокружения опухолей, приводит к ингибированию пролиферации Т-клеток и секреции цитокинов. Ниволумаб потенцирует иммунный ответ посредством блокады связывания PD-1 с лигандами PD-L1 и PD-L21.

В клинических исследованиях по всем трем зарегистрированным показаниям ниволумаб продемонстрировал более высокую эффективность по сравнению со стандартной терапией в отношении общей выживаемости, выживаемости без прогрессирования и длительности ответа на терапию при благоприятном профиле безопасности1-4.

Эффективность ниволумаба в условиях реальной клинической практики установлена в масштабной программе расширенного доступа. В период с 2015 по 2016 год она была доступна в России для пациентов с немелкоклеточным раком легкого и метастатическим почечно-клеточным раком после прогрессирования на фоне стандартных режимов химиотерапии. В рамках программы 337 пациентов получили лечение ниволумабом, предоставленным компанией Бристол-Майерс Сквибб.

По данным о состоянии онкологической помощи населению России в 2015 году Московского научно-исследовательского онкологического института имени П.А. Герцена в России выявлен 589 341 случай злокачественных новообразований, из которых 93 433 случая – это рак легкого, меланома кожи и рак почки.

Ниволумаб зарегистрирован компанией Бристол-Майерс Сквибб, производится на собственных производственных площадках.

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Фармвестник-ТВ
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