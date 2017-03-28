Разработан перечень закупаемых за счет госбюджета средств диагностики для определения туберкулеза

Минздрав России выставил на общественное обсуждение проект ведомственного приказа ‎«Об утверждении перечня закупаемых за счет субсидий из федерального бюджета диагностических средств для выявления, определения чувствительности микобактерии туберкулеза и мониторинга лечения больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя в субъектах Российской Федерации».

Перечень содержит 12 позиций, среди которых: реагенты для пробоподготовки к выделению микобактерий туберкулеза; реагенты для культивирования микобактерий туберкулеза на питательных средах; реагенты для быстрой идентификации выделенных микобактерий туберкулеза; реагенты для определения чувствительности микобактерий туберкулеза к противотуберкулезным препаратам резервного ряда; аллерген туберкулезный рекомбинантный в стандартном разведении и др.

Общественное обсуждение документа продлится до 10 апреля 2017 г.