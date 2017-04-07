Правительство планирует ограничить доступ к госзакупкам иностранным производителям стентов для коронарных артерий

Минпромторг уведомляет о разработке постановления Правительства РФ «О внесении изменений в перечень отдельных видов медицинских изделий, происходящих из иностранных государств, в отношении которых устанавливаются ограничения допуска для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Проект устанавливает ограничения на допуск медицинских изделий (стентов для коронарных артерий) иностранного происхождения в случае участия в закупках не менее двух отечественных организаций, соответствующих критериям постановления Правительства РФ №102 от 05.02.2015 г.

Как писал «ФВ» ранее, за расширение перечня выступала Ассоциация российских предприятий медицинской промышленности «Росмедпром». Председатель Юрий Калинин написал письмо Аркадию Дворковичу с просьбой ускорить этот процесс.

По сведениям ассоциации, после принятия первого списка в феврале 2015 года в адрес отечественных предприятий стали поступать предложения от зарубежных компаний о создании совместных производств.

Как заявил премьер-министр Дмитрий Медведев 6 апреля на совещании, где обсуждались меры поддержки локализации производства медицинских изделий, в настоящий момент уже больше 100 медизделий российского производства были закуплены в соответствии с правилом «третий лишний».

«При государственной поддержке разработаны и выведены на рынок 75 импортозамещающих медицинских изделий. Их них 36, то есть половина, практически вообще в нашей стране не выпускались раньше и были зарегистрированы в прошлом году», – отметил Дмитрий Медведев.