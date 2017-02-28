Геннадий Онищенко высказался за введение принудительного лицензирования антиретровирусных препаратов

Бюджетных средств на антиретровирусные препараты для ВИЧ-инфицированных хватает, чтобы лечить лишь половину пациентов, но даже на эти деньги можно было бы вылечить значительно больше больных, если бы мы могли закупать эти лекарства по реальным ценам. Такое мнение высказал первый заместитель председателя Комитета Государственной думы по образованию и науке Геннадий Онищенко 28 февраля на пресс-конференции в Москве.

«Это происходит по причине того, что производителями мы отнесены к числу стран с развитой экономикой. Международные корпорации один и тот же препарат продают разным странам по разным ценам: кому-то за 0,5 цента, а кому-то за 100 долларов. Это политическая цена, а не реальная рыночная», - отметил бывший главный санитарный врач страны.

По его словам, если мы будем иметь реальные цены, то за сумму, которая есть в бюджете, можно будет обеспечить лекарствами большее число пациентов.

«Если мы введем закон об обязательном принудительном лицензировании, как это сделали страны БРИКС, который состоит в том, что страна, в которой идут интенсивные клинические процессы, может принять правительственное решение и назначить реальную цену, то корпорации эти поскрипят, поскулят, но никуда с огромного российского рынка не уйдут», - рассудил г-н Онищенко.

В то же время он отметил, что, несмотря на указание президента и поддержку Федеральной антимонопольной службы, принятию этого закона в России оказывается огромное сопротивление со стороны «присосавшихся» к существующему положению дел.