Онлайн-семинар «Алгоритм действий фармацевтических работников по оказанию первой помощи при неотложных кардиологических состояниях у посетителей аптек»

Мероприятие аккредитовано в программе НМФО. Участие бесплатное. Внимание! Онлайн семинар транслируется только в прямом эфире без публикации записи

РЕГИСТРАЦИЯ

Учреждения розничной фармацевтической торговли традиционно являются частыми объектами вызова скорой медицинской помощи, что объясняется развитием неотложных состояний у посетителей аптек или обращением третьих лиц за помощью в ближайшую аптеку при острых заболеваниях граждан на улице, в транспорте или на предприятиях. В структуре жизнеугрожающих состояний основная доля приходится на острую патологию сердечно-сосудистой системы. Во многих случаях прогноз жизни и здоровья заболевших зависит от своевременности и качества оказания первой помощи. Провизоры и фармацевты должны обладать базовыми знаниями и навыками, позволяющими оказывать эффективную помощь при жизнеугрожающих состояниях до прибытия медицинских работников.

ПРОВОДИТ:

Руксин В.В.

Кардиолог, д.м.н., профессор кафедры скорой медицинской помощи СЗГМУ им. И.И. Мечникова. Зам. главного редактора Российского научно-практического журнала «Скорая медицинская помощь». Автор известных монографий и руководств по неотложной кардиологии.

Время проведения с 21:00 до 22:00 (мск)

Интерактивная лекция (В.В.Руксин)

Практические примеры, ответы на вопросы.

В рамках семинара будут рассматриваться основные неотложные состояния, встречающиеся при заболеваниях сердечно-сосудистой системы; значение таких симптомов, как: потеря сознания, боль в грудной клетке, одышка, цианоз, сердцебиение и перебои в работе сердца, головная боль. Участники узнают, как применять алгоритм действий при подозрении на внезапную сердечную смерть, приступ стенокардии, сердечную астму, аритмию, гипертонический криз, обморок; как применять доступные безрецептурные лекарственные средства для оказания первой помощи при неотложных кардиологических состояниях; как проводить базовую сердечно-легочную реанимацию.

АККРЕДИТАЦИЯ В ПРОГРАММЕ НМО

Мероприятие аккредитовано в программе НМФО, рецензент: Национальная фармацевтическая палата Российской Федерации. Начисляется 1 балл (кредит) и выдаётся свидетельство НМФО. Специализация: фармация. Фармацевтические работники других специальностей также могут участвовать и получать кредиты, которые будут учтены при аттестации как междисциплинарные компетенции.

Для получения образовательных кредитов (баллов) в системе непрерывного медицинского и фармацевтического образования участнику онлайн-семинара необходимо выполнить несколько условий:

Подключиться к трансляции онлайн-семинара в назначенное время. На семинаре ведется учёт времени посещения. Минимальное время участия в семинаре не менее 45 минут.

Ответить на контрольные вопросы во время онлайн-семинара. Тест считается пройденным, если участник дал три правильных ответа из пяти возможных в течение 15 минут с момента начала тестирования.

Указать достоверные сведения: ФИО, место работы, контактные данные в своём личном кабинете. Организаторы мероприятия имеют право не выдавать кредиты и свидетельство НМФО в случае предоставления участником недостоверных сведений.

Начисление кредитов будет произведено в течение 14 дней после мероприятия. Свидетельство НМФО в формате pdf будет доступно в Личном кабинете в разделе: Онлайн-семинары/Cтатистика.