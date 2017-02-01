 
Архив Подписка Редакция Рекламодателям
Вход Регистрация
Фармвестник-ТВ
30.01 «7 дней за 7 минут» с Борисом Липартелиани
25.01 «ФармNEWS»: Социальная значимость профилактики и лечения онкологических заболеваний
24.01 «7 дней за 7 минут» с Ларисой Попович
16.01 «7 дней за 7 минут» с Александром Осиповым
СЕЙЧАС В ЭФИРЕ
СВЕЖИЙ НОМЕР
Январь №3
Под дичь водку не пьют
Больше чем производство
Current issue #3, 2017
Без дна
Справочники
Справочник персон
Справочник компаний
Аптечный практикум
Калькулятор надбавок ЖНВЛП
Лента · В России
47

Онлайн-семинар «Алгоритм действий фармацевтических работников по оказанию первой помощи при неотложных кардиологических состояниях у посетителей аптек»

01.02.2017

Мероприятие аккредитовано в программе НМФО. Участие бесплатное. Внимание! Онлайн семинар транслируется только в прямом эфире без публикации записи

РЕГИСТРАЦИЯ

Учреждения розничной фармацевтической торговли традиционно являются частыми объектами вызова скорой медицинской помощи, что объясняется развитием неотложных состояний у посетителей аптек или обращением третьих лиц за помощью в ближайшую аптеку при острых заболеваниях граждан на улице, в транспорте или на предприятиях. В структуре жизнеугрожающих состояний основная доля приходится на острую патологию сердечно-сосудистой системы. Во многих случаях прогноз жизни и здоровья заболевших зависит от своевременности и качества оказания первой помощи. Провизоры и фармацевты должны обладать базовыми знаниями и навыками, позволяющими оказывать эффективную помощь при жизнеугрожающих состояниях до прибытия медицинских работников.

ПРОВОДИТ:

Руксин В.В.

Кардиолог, д.м.н., профессор кафедры скорой медицинской помощи СЗГМУ им. И.И. Мечникова. Зам. главного редактора Российского научно-практического журнала «Скорая медицинская помощь». Автор известных монографий и руководств по неотложной кардиологии.

Время проведения с 21:00 до 22:00 (мск)

  • Интерактивная лекция (В.В.Руксин)
  • Практические примеры, ответы на вопросы.

В рамках семинара будут рассматриваться основные неотложные состояния, встречающиеся при заболеваниях сердечно-сосудистой системы; значение таких симптомов, как: потеря сознания, боль в грудной клетке, одышка, цианоз, сердцебиение и перебои в работе сердца, головная боль. Участники узнают, как применять алгоритм действий при подозрении на внезапную сердечную смерть, приступ стенокардии, сердечную астму, аритмию, гипертонический криз, обморок; как применять доступные безрецептурные лекарственные средства для оказания первой помощи при неотложных кардиологических состояниях; как проводить базовую сердечно-легочную реанимацию.

АККРЕДИТАЦИЯ В ПРОГРАММЕ НМО

Мероприятие аккредитовано в программе НМФО, рецензент: Национальная фармацевтическая палата Российской Федерации. Начисляется 1 балл (кредит) и выдаётся свидетельство НМФО. Специализация: фармация. Фармацевтические работники других специальностей также могут участвовать и получать кредиты, которые будут учтены при аттестации как междисциплинарные компетенции.

Для получения образовательных кредитов (баллов) в системе непрерывного медицинского и фармацевтического образования участнику онлайн-семинара необходимо выполнить несколько условий:

  • Подключиться к трансляции онлайн-семинара в назначенное время. На семинаре ведется учёт времени посещения. Минимальное время участия в семинаре не менее 45 минут.
  • Ответить на контрольные вопросы во время онлайн-семинара. Тест считается пройденным, если участник дал три правильных ответа из пяти возможных в течение 15 минут с момента начала тестирования.
  • Указать достоверные сведения: ФИО, место работы, контактные данные в своём личном кабинете. Организаторы мероприятия имеют право не выдавать кредиты и свидетельство НМФО в случае предоставления участником недостоверных сведений.

Начисление кредитов будет произведено в течение 14 дней после мероприятия. Свидетельство НМФО в формате pdf будет доступно в Личном кабинете в разделе: Онлайн-семинары/Cтатистика.

Материалы по теме
28.12.2016 Поздравляем с наступающим Новым годом и Рождеством!
01.11.2016 Анонс: конгресс «Реалии 2016 и новые горизонты в гастроэнтерологии и гепатологии»
28.06.2016 Анонс: образовательный онлайн-семинар для аптек
31.05.2016 Анонс: XI Международный конгресс «Психосоматическая медицина - 2016»
24.05.2016 Препарат Димексид гель переведен в безрецептурный отпуск
Метки
Фармамед.РФ
Компании
Фармамед.РФ Российская компания «Фармамед.РФ» ведет свою деятельность с 2003 года. Компания производит готовые лекарственные средства и фармацевтические субстанции, успешно реализует проекты в области исследования и разработки технологий синтеза активных фармацевтических субстанций, новых лекарственных веществ и форм.
Добавить комментарий
Комментировать могут только зарегистрированные пользователи
Фармвестник-ТВ
30.01 «7 дней за 7 минут» с Борисом Липартелиани
25.01 «ФармNEWS»: Социальная значимость профилактики и лечения онкологических заболеваний
24.01 «7 дней за 7 минут» с Ларисой Попович
16.01 «7 дней за 7 минут» с Александром Осиповым
СВЕЖИЙ НОМЕР
Январь №3
Под дичь водку не пьют
Больше чем производство
Current issue #3, 2017
Без дна
Справочники
Справочник персон
Справочник компаний
Аптечный практикум
Калькулятор надбавок ЖНВЛП
Календарь событий
Февраль 2017
Сегодня
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 01 02 03 04 05
29.01 — 01.02 V Всероссийская фармацевтическая олимпиада
Яндекс.Метрика
Лента В России В мире Анонсы Обзоры Трибуна Новости компаний
О нас Архив Подписка Редакция История Рекламодателям Мобильный ФВ
Сервисы Документы Опросы Справочник персон Справочник компаний Online-интервью Калькулятор
Приложения Фармкружок Карьера ФВ-аналитика Пользовательское соглашение

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на «Фармацевтический вестник» как на источник заимствования, с обязательной гиперссылкой на сайт www.pharmvestnik.ru.

Ограничения и запреты на воспроизведение материалов Сайта:

1. Материалы, размещенные на сайте www.pharmvestnik.ru (далее «Сайт»), в отношении которых Правообладателем установлены ограничения на свободное воспроизведение:

  1. доступ к которым предоставляется на Сайте только подписчикам;
  2. любые материалы, опубликованные в печатной версии газеты, и содержащие пометку «Опубликовано в номере газеты»;
  3. все материалы Сайта, воспроизводимые любым образом, помимо распространения в сети Интернет.

На использование материалов, в отношении которых установлены настоящие ограничения, в обязательном порядке требуется письменное согласие Правообладателя – ООО «Бионика Медиа».

2. Запрещается:

  1. воспроизведение материалов иных правообладателей (пользователь должен решить вопросы правомерного распространения таковых без привлечения ООО «Бионика Медиа»);
  2. использование выдержек из материалов, при которых меняется контекст, выдержки приобретают двусмысленный характер или неблагозвучный оттенок, а равно любая переработка материала;
  3. коммерческое использование материалов, т.е. использование определенного выбранного на Сайте материала (его фрагмента) в целях коммерческой реализации права доступа к такому материалу или предоставления прав на таковое третьим лицам.
Забыли пароль?
Регистрируясь, вы принимаете условия
Пользовательского соглашения