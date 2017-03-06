 
Архив Подписка Редакция Рекламодателям
Вход Регистрация
Фармвестник-ТВ
06.03 «У редакционного камина» с Искрой Рейч
01.03 «7 дней за 7 минут» с Андреем Загорским
28.02 «Актуальный репортаж»: Фармвестнику – 23 года!
27.02 «У редакционного камина» с Григорием Левицким
 СМОТРЕТЬ   
СВЕЖИЙ НОМЕР
Февраль №6
Боевой листок
Фармачаяния
Экспортная декларация
Бремя социалки
Справочники
Справочник персон
Справочник компаний
Аптечный практикум
Калькулятор надбавок ЖНВЛП
Лента · В России
227

В Кировской области планируется до конца 2017 года создать биотехнологический промышленный кластер

06.03.2017

В Кировской области началась подготовка к созданию в регионе биотехнологического промышленного кластера. Как сообщили в пресс-службе областной администрации, такое распоряжение дал врио губернатора Игорь Васильев.

Кластер должен объединить усилия ведущих фармацевтических предприятий области для разработки и выпуска востребованных на рынке лекарственных препаратов.

Существующие сегодня на территории области кластерные объединения не могут быть включены в федеральный реестр, так как не соответствуют требованиям, предъявляемым к промышленным кластерам. Это лишает их возможности претендовать на получение поддержки из федерального бюджета.

В настоящее время под руководством и.о. заместителя председателя правительства области Максима Кочеткова разработан и согласован план мероприятий по созданию биотехнологического промышленного кластера, создание которого запланировано до конца 2017 года. Производственная площадка биомедицинского комплекса «Нанолек» выступит в качестве основы кластерного объединения.

Требования к созданию кластеров установлены Правительством Российской Федерации (от 31 июля 2015 г. № 779 «О промышленных кластерах и специализированных организациях промышленных кластеров»). Выполнение этих требований позволит биотехнологическому промышленному кластеру войти в перечень промышленных кластеров и специализированных организаций промышленных кластеров Минпромторга России и в дальнейшем получать поддержку из федерального бюджета.

Автор: «Фармацевтический вестник»
Материалы по теме
12.12.2016 Кировская область: участники фармрынка предлагают отсрочить обязательную маркировку лекарств минимум до 2020 года
06.12.2016 ООО «Фарманова» планирует построить фармпредприятие в Кировской области
14.11.2016 «Нанолек» запустил в Кировской области производство вакцины против полиомиелита
09.11.2016 В Кировской области будут приватизированы 11 аптек и аптечный склад
01.07.2016 В Кировской области с 1 августа планируется снизить оптовые и розничные надбавки на жизненно важные препараты
Метки
Кировская область
биотехнологический кластер
Фармвестник-ТВ
06.03 «У редакционного камина» с Искрой Рейч
01.03 «7 дней за 7 минут» с Андреем Загорским
28.02 «Актуальный репортаж»: Фармвестнику – 23 года!
27.02 «У редакционного камина» с Григорием Левицким
СВЕЖИЙ НОМЕР
Февраль №6
Боевой листок
Фармачаяния
Экспортная декларация
Бремя социалки
Справочники
Справочник персон
Справочник компаний
Аптечный практикум
Калькулятор надбавок ЖНВЛП
Календарь событий
Март 2017
Сегодня
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 01 02
Яндекс.Метрика
Лента В России В мире Анонсы Обзоры Трибуна Новости компаний
О нас Архив Подписка Редакция История Рекламодателям Мобильный ФВ
Сервисы Документы Опросы Справочник персон Справочник компаний Online-интервью Калькулятор
Приложения Фармкружок Карьера ФВ-аналитика Пользовательское соглашение

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на «Фармацевтический вестник» как на источник заимствования, с обязательной гиперссылкой на сайт www.pharmvestnik.ru.

Ограничения и запреты на воспроизведение материалов Сайта:

1. Материалы, размещенные на сайте www.pharmvestnik.ru (далее «Сайт»), в отношении которых Правообладателем установлены ограничения на свободное воспроизведение:

  1. доступ к которым предоставляется на Сайте только подписчикам;
  2. любые материалы, опубликованные в печатной версии газеты, и содержащие пометку «Опубликовано в номере газеты»;
  3. все материалы Сайта, воспроизводимые любым образом, помимо распространения в сети Интернет.

На использование материалов, в отношении которых установлены настоящие ограничения, в обязательном порядке требуется письменное согласие Правообладателя – ООО «Бионика Медиа».

2. Запрещается:

  1. воспроизведение материалов иных правообладателей (пользователь должен решить вопросы правомерного распространения таковых без привлечения ООО «Бионика Медиа»);
  2. использование выдержек из материалов, при которых меняется контекст, выдержки приобретают двусмысленный характер или неблагозвучный оттенок, а равно любая переработка материала;
  3. коммерческое использование материалов, т.е. использование определенного выбранного на Сайте материала (его фрагмента) в целях коммерческой реализации права доступа к такому материалу или предоставления прав на таковое третьим лицам.
Забыли пароль?
Регистрируясь, вы принимаете условия
Пользовательского соглашения