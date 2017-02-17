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16 февраля «Фармвестник» отметил 23-й день рождения

17.02.2017

День газеты прошел на пролетарской Ленинской Слободе, но в духе западного империализма: с сигарами, виски, джазом, ротшильдами и рокфеллерами. На вечере присутствовали топ-менеджеры крупнейших российских и иностранных компаний, чиновники ФАС, Минпромторга и других ведомств, а также известные музыканты и даже политики.

В наш век победившей конспирологии считается, что ротшильды и рокфеллеры правят миром, включая Россию. Вплоть до того, что регулируют тарифы ЖКХ и стоимость проезда в маршрутках. Неудивительно, что они определяли настроения и фармацевтического сектора. Празднование прошло в залах, названных в честь этих зловещих бизнесменов планетарного масштаба.

Вечер начался с саксофона: тему Summertime исполнил Герман Иноземцев-мл. Еще одним не менее известным саксофонистом на вечере был Игорь Бутман: он выступил как соло, без ансамбля, так и в составе квартета.

Ведущие мероприятия – главный редактор «ФВ» Герман Иноземцев и Ирина Хакамада огласили победителей в номинациях «Рейтинга влиятельности-2016» и вручили им призы.

Начальник Управления контроля социальной сферы и торговли ФАС Тимофей Нижегородцев поднялся на сцену и произнес тост «за будущее «Фармацевтического вестника». После этого г-н Нижегородцев отказался от собственных священных принципов конкуренции, заявив, что «ФВ» является главным и лучшим изданием отрасли. Наконец, он признался в любви ко всем участникам рынка, в том числе иностранным.

Главным партнером мероприятия стала компания OTC Pharm, партнером – компания «Сотекс».

Подробности читайте в «ФВ» №6(877) в материале «Звезды фармацевтического рынка – 2».

Автор: Николай Кочелягин, «Фармацевтический вестник»
Фармвестник-ТВ
14.02 «7 дней за 7 минут» с Дмитрием Погребинским
13.02 «ФармNEWS»: РАФМ «Итоги ушедшего 2016 года и прогноз на текущий 2017 год»
06.02 «7 дней за 7 минут» с Артемом Жаворонковым
06.02 «ФармNEWS»: V Всероссийская студенческая фармацевтическая олимпиада
СВЕЖИЙ НОМЕР
Февраль №5
Звезды фармацевтического рынка
Больше, чем реабилитация
Current issue #5, 2017
Слушаю! 62-я!
Справочники
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Справочник компаний
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