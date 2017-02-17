16 февраля «Фармвестник» отметил 23-й день рождения

День газеты прошел на пролетарской Ленинской Слободе, но в духе западного империализма: с сигарами, виски, джазом, ротшильдами и рокфеллерами. На вечере присутствовали топ-менеджеры крупнейших российских и иностранных компаний, чиновники ФАС, Минпромторга и других ведомств, а также известные музыканты и даже политики.

В наш век победившей конспирологии считается, что ротшильды и рокфеллеры правят миром, включая Россию. Вплоть до того, что регулируют тарифы ЖКХ и стоимость проезда в маршрутках. Неудивительно, что они определяли настроения и фармацевтического сектора. Празднование прошло в залах, названных в честь этих зловещих бизнесменов планетарного масштаба.

Вечер начался с саксофона: тему Summertime исполнил Герман Иноземцев-мл. Еще одним не менее известным саксофонистом на вечере был Игорь Бутман: он выступил как соло, без ансамбля, так и в составе квартета.

Ведущие мероприятия – главный редактор «ФВ» Герман Иноземцев и Ирина Хакамада огласили победителей в номинациях «Рейтинга влиятельности-2016» и вручили им призы.

Начальник Управления контроля социальной сферы и торговли ФАС Тимофей Нижегородцев поднялся на сцену и произнес тост «за будущее «Фармацевтического вестника». После этого г-н Нижегородцев отказался от собственных священных принципов конкуренции, заявив, что «ФВ» является главным и лучшим изданием отрасли. Наконец, он признался в любви ко всем участникам рынка, в том числе иностранным.

Главным партнером мероприятия стала компания OTC Pharm, партнером – компания «Сотекс».

Подробности читайте в «ФВ» №6(877) в материале «Звезды фармацевтического рынка – 2».