10 апреля стартовал новый курс видеолекций «Университета «Протека»

С 10 по 21 апреля в рамках проекта дистанционного обучения «Университет «Протека» при поддержке Ассоциации аптечных учреждений «Союзфарма» будет представлен очередной курс видеолекций для фармацевтов по темам «Стандартные операционные процедуры управления товарным запасом», «Стандартные операционные процедуры управления ассортиментом» и «Надлежащие условия хранения иммунобиологических препаратов».

Об управлении ассортиментом фармацевтических товаров в аптеке расскажет доктор фарм. наук проф. Екатерина Лоскутова. В ГОСТе Р 51303-2013 термин «управление ассортиментом» определен как деятельность по формированию, поддержанию и совершенствованию ассортиментов с целью обеспечения рентабельности торговли. «Однако необходимо помнить о такой цели, как удовлетворение населения товарами аптечного ассортимента», - считает эксперт. Екатерина Лоскутова представит слушателям принципы анализа ассортимента, основные классификаторы ассортимента, их элементы и проч.

В рамках лекции «Управление товарными запасами» эксперт расскажет о структуре товарного запаса, показателях оборачиваемости товара, зависимости валовой прибыли предприятия от этого показателя, а также даст рекомендации по организации товарной оборачиваемости.

Нормам хранения иммунобиологических веществ будет посвящена видеолекция кандидата фарм. наук проф. Ирины Косовой. Вакцины, анатоксины, токсины, сыворотки, иммуноглобулины и аллергены требуют соблюдения особых норм хранения и перевозки. Нормы их хранения закреплены Приказом Минздравсоцразвития от 23.08.10 г. № 706. Они распространяются на производителей фармпродукции, оптовые организации, аптечные и медицинские учреждения, а также на предприятия индивидуальных предпринимателей. Слушатели видеолекции узнают о требованиях к помещению, где хранятся эти препараты, оборудованию для хранения и транспортировки данной продукции, средствах контроля температурного режима и многом другом.

В течение 2017 года в рамках проекта дистанционного обучения «Университет «Протека» ведущие эксперты фармацевтического рынка раскроют вопросы мерчандайзинга, ценообразования, а также эффективного взаимодействия аптек с клиентами и поставщиками.

Ознакомиться с обучающими материалами можно на портале клиента ЦВ «Протек», пройдя процедуру регистрации.

Проект дистанционного обучения для первостольников и заведующих аптеками «Университет «Протека», направленный на бесплатное дополнительное образование на рабочем месте, стартовал в начале 2017 года. Учебные материалы представлены в формате видеолекций экспертов фармрынка, представителей отраслевых ассоциаций и лидеров мнений врачебного сообщества.

В рамках лекций рассматриваются вопросы эффективного общения с клиентами, мерчандайзинга, управления персоналом и сотрудничества с поставщиками, а также приемы ценообразования, даются разъяснения по актуальным юридическим вопросам и т.д. После просмотра лекций можно проверить свои знания с помощью тестирования.

Первый курс видеолекций прошел с 1 по 17 марта, он был посвящен темам «Надлежащая аптечная практика» и «Что такое СОП аптечной организации».