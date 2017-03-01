1 марта стартовал новый курс видеолекций «Университета «Протека»

C 1 по 17 марта в рамках проекта дистанционного обучения «Университет «Протека» при поддержке Ассоциации аптечных учреждений «Союзфарма» стартовал курс видеолекций для фармацевтов на тему «Надлежащая аптечная практика» и «Что такое СОП аптечной организации».

В ходе лекций исполнительный директор союза «Национальная фармацевтическая палата» Елена Неволина отвечает на наиболее актуальные вопросы, в частности, об основных требованиях к розничным организациям, которые содержатся в приказе Минздрава России № 647н от 31.08.2016 г. «Об утверждении Правил надлежащей аптечной практики лекарственных препаратов для медицинского применения», вступившем в силу 1 марта 2017 года.

По словам Елены Неволиной, запрос от государства на разработку документа, закрепляющего нормы надлежащей аптечной практики, был сформулирован после выхода в свет Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности». «Наши аптечные организации уже давно работают в некой системе, выполняя организационные процедуры, имея штатное расписание, положение о мотивации и должностные инструкции. Они работают в конкурентных условиях, изучают спрос потребителей. Теперь появилась возможность выстроить систему работы аптечной розницы так, чтобы минимизировать число ошибок, в результате которых может быть причинен вред здоровью потребителя, снизив при этом уровень контроля розницы и число жалоб со стороны клиентов аптек», – поясняет Елена Неволина. Аптечная организация, по ее словам, благодаря нормам надлежащей практики в конечном итоге снижает свои непроизводственные потери, в том числе предотвращая административные взыскания.

В течение 2017 года в рамках проекта дистанционного обучения «Университет «Протека» будет организован курс видеолекций ведущих экспертов фармацевтического рынка по вопросам мерчандайзинга, ценообразования, а также эффективного взаимодействия аптек с клиентами и поставщиками.

Ознакомиться с обучающими материалами можно на портале клиента ЦВ «Протек», пройдя процедуру регистрации.

Проект дистанционного обучения для первостольников и заведующих аптеками «Университет «Протека», направленный на бесплатное дополнительное образование на рабочем месте, стартовал в начале 2017 года. Учебные материалы представлены в формате видеолекций экспертов фармрынка, представителей отраслевых ассоциаций и лидеров мнений врачебного сообщества.

В рамках лекций рассматриваются вопросы эффективного общения с клиентами, мерчандайзинга, управления персоналом и сотрудничества с поставщиками, а также приемы ценообразования, даются разъяснения по актуальным юридическим вопросам и т.д. После просмотра лекций можно проверить свои знания с помощью тестирования.