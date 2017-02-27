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Замена программы Medicaid может стоить штатам 32 млрд долл.

27.02.2017

Замена программы Medicaid может в 2019 г. обойтись 31 американскому штату в 32 млрд долл., cообщает Reuters.

План по замене Medicaid предусматривает ограничение федерального финансирования страховой программы. Штатам теперь будет выделяться определенный фиксированный платеж. Это ударит по карману 31 штата и города Вашингтон (округ Колумбия), которые приняли решение расширить Medicaid.

Им придется самостоятельно найти 32 млрд долл. В результате десятки миллионов американцев могут остаться без страхового покрытия.

Автор: Анна Колесова, «Фармацевтический вестник»
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Метки
Medicaid
Фармвестник-ТВ
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22.02 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск #2
21.02 «У редакционного камина» с Германом Клименко
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Февраль №6
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