Замена программы Medicaid может стоить штатам 32 млрд долл.

Замена программы Medicaid может в 2019 г. обойтись 31 американскому штату в 32 млрд долл., cообщает Reuters.

План по замене Medicaid предусматривает ограничение федерального финансирования страховой программы. Штатам теперь будет выделяться определенный фиксированный платеж. Это ударит по карману 31 штата и города Вашингтон (округ Колумбия), которые приняли решение расширить Medicaid.

Им придется самостоятельно найти 32 млрд долл. В результате десятки миллионов американцев могут остаться без страхового покрытия.