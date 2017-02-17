Замена Obamacare будет представлена в марте

Президент США Дональд Трамп и Республиканская партия объявили о том, что представят замену Закона о доступном медицинском обслуживании (Obamacare) в марте, сообщает Reuters.

Республиканцы, давно заявившие о намерении заменить Obamacare, пока не смогли представить детальный план замены закона. Дональд Трамп заверил, что, работа над этим вопросом подходит к завершению, а детали будут представлены в начале или середине марта.

В январе 2017 года, уже через несколько часов после инаугурации, Дональд Трамп подписал указ об отмене Obamacare, согласно которому правительственные службы должны отказаться от исполнения положений, облагающих налоговым бременем штаты, компании и частные лица. Указ также предоставил штатам большую гибкость в реализации медицинских программ.