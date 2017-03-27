Законопроект об отмене Obamacare снят с голосования

Республиканцы в Палате представителей Конгресса США сняли с голосования законопроект об отмене и замене программы льготного медицинского страхования Obamacare, сообщает ТАСС. Об этом газете The Washington Post заявил сам президент Дональд Трамп.

Спикер Палаты представителей Конгресса США республиканец Пол Райан на пресс-конференции фактически признал политическое поражение своей партии после того, как законопроект об отмене и замене программы льготного медстрахования Obamacare был снят с голосования и отозван.

По его словам, республиканцы сделали все, что смогли. При этом он добавил, что это не конец истории.

Политик подтвердил, что Obamacare остается законом в США. Он отметил, что не знает, сколько времени потребуется, чтобы его заменить.

Американские журналисты открыто назвали случившееся политическим поражением администрации президента Дональда Трампа. Пол Райан со своей стороны заявил, что это «трудности роста», связанные с превращением Республиканской партии из оппозиционной в правящую.

Планы в области здравоохранения изначально увязывались с намерениями проведения налоговой реформы, особенно важными для республиканцев. Райан подтвердил, что по налогам планы остаются в силе.

Разработчики отозванной инициативы хотели вернуть американцам возможность выбора. Кроме того, предусматривалась отмена ряда налоговых сборов, а также положения, которое обязывает участников программы покупать страховку.

Законопроекту для принятия требовалось минимум 216 голосов. Республиканцы занимают в нижней палате 237 мест из 435 (при пяти членах без права голоса) в текущем созыве. Иными словами, поддержка со стороны демократов им не требовалась.

Однако против документа решительно выступали многие консерваторы и в итоге к окончанию дебатов стало очевидно, что проект в случае голосования будет отклонен.

Оппозиция тем временем празднует свой успех. "Для нашей страны сегодня великий день. То, что произошло сегодня на заседании - это победа для американского народа", - заявила лидер демократов в Палате представителей Нэнси Пелоси.