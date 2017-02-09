Хarelto эффективен при лечении некоторых заболеваний сердечно-сосудистой системы

Антикоагулянт Хarelto производства немецкой фармацевтической компании Bayer продемонстрировал эффективность для профилактики инфаркта и инсульта у пациентов, страдающих от ишемической болезни сердца и заболевания периферических артерий, сообщает Reuters.

Хarelto одобрен для профилактики инсультов у пациентов с мерцательной аритмией, однако Bayer решила протестировать эффективность и безопасность препарата для лечения пациентов с ишемической болезнью сердца и заболеванием периферических артерий.

Исследование с участием 27 402 пациентов должно было завершиться в начале 2018 года, но Хarelto оказался настолько эффективен, что оно было прекращено досрочно.

По словам представителей компании, потенциально препарат будет применяться 30 млн пациентами с ишемической болезнью сердца и заболеванием периферических артерий и еще 25 млн с мерцательной аритмией.

За первые 9 месяцев 2016 года объем продаж Хarelto составил 2,1 млрд евро, что на 30% превышает показатель 2015 года.