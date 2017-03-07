Вслед за Президентом США японские власти объявили войну высоким ценам на лекарства

Япония стала еще одной страной, власти которой решили разобраться с ценами на лекарства, сообщает Bloomberg.

В течение последних месяцев в Японии на 60% снижена цена на противоопухолевый препарат Opdivo, разработанный совместно американской фармацевтической компанией Bristol-Myers Squibb и японской Ono Pharmaceutical. Значительно подешевели и противоопухолевый препарат Keytruda американской компании Merck & Co (за пределами США и Канады – MSD) и препарат для лечения гепатита C Sovaldi (Gilead Sciences).

По мнению представителя Американской ассоциации фармацевтических исследователей и производителей (PhRMA) в Японии Эми Джексон, у зарубежных фармкомпаний может пропасть стимул проводить клинические исследования в Японии, если власти продолжать осуществлять давление на ценообразование.

Представитель департамента медицинского страхования Минздрава Японии Ёсиро Мегуро полагает, что необходимо найти баланс между системой всеобщего медицинского страхования и инновациями.

Недавно японские власти объявили о намерении ввести систему оценки инновационности и экономической эффективности лекарственных средств.

Аналитик банка UBS Ацуси Секи отмечает, что власти Японии нщн больше усилят давление на цены на лекарства, поскольку фармпроизводители все чаще разрабатывают комбинации дорогих препаратов.