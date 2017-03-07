 
Архив Подписка Редакция Рекламодателям
Вход Регистрация
Фармвестник-ТВ
06.03 «У редакционного камина» с Искрой Рейч
01.03 «7 дней за 7 минут» с Андреем Загорским
28.02 «Актуальный репортаж»: Фармвестнику – 23 года!
27.02 «У редакционного камина» с Григорием Левицким
 СМОТРЕТЬ   
СВЕЖИЙ НОМЕР
Февраль №6
Боевой листок
Фармачаяния
Экспортная декларация
Бремя социалки
Справочники
Справочник персон
Справочник компаний
Аптечный практикум
Калькулятор надбавок ЖНВЛП
Лента · В мире
7

Вслед за Президентом США японские власти объявили войну высоким ценам на лекарства

07.03.2017

Япония стала еще одной страной, власти которой решили разобраться с ценами на лекарства, сообщает Bloomberg.

В течение последних месяцев в Японии на 60% снижена цена на противоопухолевый препарат Opdivo, разработанный совместно американской фармацевтической компанией Bristol-Myers Squibb и японской Ono Pharmaceutical. Значительно подешевели и противоопухолевый препарат Keytruda американской компании Merck & Co (за пределами США и Канады – MSD) и препарат для лечения гепатита C Sovaldi (Gilead Sciences).

По мнению представителя Американской ассоциации фармацевтических исследователей и производителей (PhRMA) в Японии Эми Джексон, у зарубежных фармкомпаний может пропасть стимул проводить клинические исследования в Японии, если власти продолжать осуществлять давление на ценообразование.

Представитель департамента медицинского страхования Минздрава Японии Ёсиро Мегуро полагает, что необходимо найти баланс между системой всеобщего медицинского страхования и инновациями.

Недавно японские власти объявили о намерении ввести систему оценки инновационности и экономической эффективности лекарственных средств.

Аналитик банка UBS Ацуси Секи отмечает, что власти Японии нщн больше усилят давление на цены на лекарства, поскольку фармпроизводители все чаще разрабатывают комбинации дорогих препаратов.

Автор: Илья Дугин, «Фармацевтический вестник»
Материалы по теме
03.03.2017 Две компании обвиняются в фиксировании цены на hydrocortisone в Великобритании
28.02.2017 К 2021 г. объем фармрынка Японии достигнет 72 млрд долл.
16.02.2017 Sandoz намерена удвоить продажи в Японии к 2022 г.
10.02.2017 Сенаторы США заинтересовались повышением цены на автоинжектор Evzio
08.02.2017 ФАС усомнилась в том, что у «Адонис-Фарм» цены на лекарства лучшие в Армавире
Метки
Япония
цены
лекарства
Компании
Bristol-Myers Squibb Bristol-Myers Squibb (BMS) – американская фармацевтическая компания с штаб-квартирой в Нью-Йорке.
Merck Merck & Co., Inc. (за пределами США и Канады Merck Sharp & Dohme, MSD) образована в 1891 г. как американское подразделение немецкой фармкомпании, ныне Merck KgaA. После Первой мировой войны правительство США конфисковало активы немецких компаний и с 1917 г. Merck стал независимой американской фармацевтической компанией.
Фармвестник-ТВ
06.03 «У редакционного камина» с Искрой Рейч
01.03 «7 дней за 7 минут» с Андреем Загорским
28.02 «Актуальный репортаж»: Фармвестнику – 23 года!
27.02 «У редакционного камина» с Григорием Левицким
СВЕЖИЙ НОМЕР
Февраль №6
Боевой листок
Фармачаяния
Экспортная декларация
Бремя социалки
Справочники
Справочник персон
Справочник компаний
Аптечный практикум
Калькулятор надбавок ЖНВЛП
Календарь событий
Март 2017
Сегодня
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 01 02
Яндекс.Метрика
Лента В России В мире Анонсы Обзоры Трибуна Новости компаний
О нас Архив Подписка Редакция История Рекламодателям Мобильный ФВ
Сервисы Документы Опросы Справочник персон Справочник компаний Online-интервью Калькулятор
Приложения Фармкружок Карьера ФВ-аналитика Пользовательское соглашение

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на «Фармацевтический вестник» как на источник заимствования, с обязательной гиперссылкой на сайт www.pharmvestnik.ru.

Ограничения и запреты на воспроизведение материалов Сайта:

1. Материалы, размещенные на сайте www.pharmvestnik.ru (далее «Сайт»), в отношении которых Правообладателем установлены ограничения на свободное воспроизведение:

  1. доступ к которым предоставляется на Сайте только подписчикам;
  2. любые материалы, опубликованные в печатной версии газеты, и содержащие пометку «Опубликовано в номере газеты»;
  3. все материалы Сайта, воспроизводимые любым образом, помимо распространения в сети Интернет.

На использование материалов, в отношении которых установлены настоящие ограничения, в обязательном порядке требуется письменное согласие Правообладателя – ООО «Бионика Медиа».

2. Запрещается:

  1. воспроизведение материалов иных правообладателей (пользователь должен решить вопросы правомерного распространения таковых без привлечения ООО «Бионика Медиа»);
  2. использование выдержек из материалов, при которых меняется контекст, выдержки приобретают двусмысленный характер или неблагозвучный оттенок, а равно любая переработка материала;
  3. коммерческое использование материалов, т.е. использование определенного выбранного на Сайте материала (его фрагмента) в целях коммерческой реализации права доступа к такому материалу или предоставления прав на таковое третьим лицам.
Забыли пароль?
Регистрируясь, вы принимаете условия
Пользовательского соглашения