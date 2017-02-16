 
Архив Подписка Редакция Рекламодателям
Вход Регистрация
Фармвестник-ТВ
14.02 «7 дней за 7 минут» с Дмитрием Погребинским
13.02 «ФармNEWS»: РАФМ «Итоги ушедшего 2016 года и прогноз на текущий 2017 год»
06.02 «7 дней за 7 минут» с Артемом Жаворонковым
06.02 «ФармNEWS»: V Всероссийская студенческая фармацевтическая олимпиада
 СМОТРЕТЬ   
СВЕЖИЙ НОМЕР
Февраль №5
Звезды фармацевтического рынка
Больше, чем реабилитация
Current issue #5, 2017
Слушаю! 62-я!
Справочники
Справочник персон
Справочник компаний
Аптечный практикум
Калькулятор надбавок ЖНВЛП
Лента · В мире
211

«Врачи без границ» призвали Pfizer и GSK снизить цену на пневмококковые вакцины

16.02.2017

Неправительственная международная организация «Врачи без границ» (MSF) через социальные сети призвала американскую фармацевтическую компанию Pfizer и британскую GlaxoSmithKline снизить цены на пневмококковые вакцины в развивающихся странах, сообщает FiercePharma.

Представители организации опубликовали в социальных сетях Facebook и Twitter посты, призывающие Pfizer и GlaxoSmithKline снизить цену на пневмококковые вакцины в развивающихся странах до 5 долл. за 3 дозы.

Организация «Врачи без границ» уже давно борется за понижение цены на вакцины Synflorix компании GlaxoSmithKline и Prevenar производства Pfizer.

В 2011 г. Pfizer и GlaxoSmithKline скорректировали соглашение с Глобальным альянсом по вакцинации и иммунизации (GAVI) о предоставлении дополнительных доз пневмококковых вакцин для детей грудного и раннего возраста в развивающихся странах. В 2015 г. в ответ на требования MSF Pfizer согласилась снизить цены на Prevnar 13 в рамках сотрудничества с GAVI еще на 6%. В 2016 году MSF отказалась от безвозмездной поставки Pfizer 1 млн доз Prevenar 13, объяснив свою позицию тем, что подобные пожертвования связаны с определенными ограничениями, в т.ч. относительно категорий пациентов и регионов, в которых разрешено применение лекарств, а также заявив, что безвозмездные поставки лекарств не способствуют снижению цен.

В 2016 г. GlaxoSmithKline под давлением MSF согласилась снизить цену на пневмококковую вакцину для детей беженцев. Представители фирмы объявили о том, что вакцина Synflorix против пневмонии и других заболеваний будет поставляться по 3,05 долл. за дозу только признанным общественным организациям. Ранее GSK продавала Synflorix по цене 3,05 долл. за дозу только в беднейших странах мира.

Автор: Анна Колесова, «Фармацевтический вестник»
Материалы по теме
16.02.2017 Pfizer и Flynn Pharma подали апелляцию на антимонопольную службу Великобритании
15.02.2017 Больше, чем реабилитация
14.02.2017 Pfizer закрывает завод в Австралии
13.02.2017 Компания Pfizer продолжает программу «Больше, чем образование»
10.02.2017 В России стартует международная обучающая программа по профилактике сердечно-сосудистых заболеваний «Больше чем обучение»
Метки
Pfizer
GlaxoSmithKline
Компании
GlaxoSmithKline GlaxoSmithKline plc (GSK, LSE: GSK, NYSE: GSK) — британская фармацевтическая компания, одна из крупнейших в мире. Штаб-квартира — в Брентфорде, пригороде Лондона.
Pfizer Американская фармацевтическая компания, одна из крупнейших в мире. Главным блокбастером компании является Липитор (Аторвастатин, используется для снижения уровня холестерина в крови). Также компания продает такие бренды как Лирика, Дифлюкан, Зитромакс, Виагра, Целебрекс. Акции компании Pfizer включены в базу расчёта Промышленного индекса Доу-Джонса 8 апреля 2004 года. Штаб-квартира расположена в Нью-Йорке, а главный исследовательский центр находится в Гротоне, штат Коннектикут.
Фармвестник-ТВ
14.02 «7 дней за 7 минут» с Дмитрием Погребинским
13.02 «ФармNEWS»: РАФМ «Итоги ушедшего 2016 года и прогноз на текущий 2017 год»
06.02 «7 дней за 7 минут» с Артемом Жаворонковым
06.02 «ФармNEWS»: V Всероссийская студенческая фармацевтическая олимпиада
СВЕЖИЙ НОМЕР
Февраль №5
Звезды фармацевтического рынка
Больше, чем реабилитация
Current issue #5, 2017
Слушаю! 62-я!
Справочники
Справочник персон
Справочник компаний
Аптечный практикум
Калькулятор надбавок ЖНВЛП
Календарь событий
Февраль 2017
Сегодня
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 01 02 03 04 05
Яндекс.Метрика
Лента В России В мире Анонсы Обзоры Трибуна Новости компаний
О нас Архив Подписка Редакция История Рекламодателям Мобильный ФВ
Сервисы Документы Опросы Справочник персон Справочник компаний Online-интервью Калькулятор
Приложения Фармкружок Карьера ФВ-аналитика Пользовательское соглашение

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на «Фармацевтический вестник» как на источник заимствования, с обязательной гиперссылкой на сайт www.pharmvestnik.ru.

Ограничения и запреты на воспроизведение материалов Сайта:

1. Материалы, размещенные на сайте www.pharmvestnik.ru (далее «Сайт»), в отношении которых Правообладателем установлены ограничения на свободное воспроизведение:

  1. доступ к которым предоставляется на Сайте только подписчикам;
  2. любые материалы, опубликованные в печатной версии газеты, и содержащие пометку «Опубликовано в номере газеты»;
  3. все материалы Сайта, воспроизводимые любым образом, помимо распространения в сети Интернет.

На использование материалов, в отношении которых установлены настоящие ограничения, в обязательном порядке требуется письменное согласие Правообладателя – ООО «Бионика Медиа».

2. Запрещается:

  1. воспроизведение материалов иных правообладателей (пользователь должен решить вопросы правомерного распространения таковых без привлечения ООО «Бионика Медиа»);
  2. использование выдержек из материалов, при которых меняется контекст, выдержки приобретают двусмысленный характер или неблагозвучный оттенок, а равно любая переработка материала;
  3. коммерческое использование материалов, т.е. использование определенного выбранного на Сайте материала (его фрагмента) в целях коммерческой реализации права доступа к такому материалу или предоставления прав на таковое третьим лицам.
Забыли пароль?
Регистрируясь, вы принимаете условия
Пользовательского соглашения