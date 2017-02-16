«Врачи без границ» призвали Pfizer и GSK снизить цену на пневмококковые вакцины

Неправительственная международная организация «Врачи без границ» (MSF) через социальные сети призвала американскую фармацевтическую компанию Pfizer и британскую GlaxoSmithKline снизить цены на пневмококковые вакцины в развивающихся странах, сообщает FiercePharma.

Представители организации опубликовали в социальных сетях Facebook и Twitter посты, призывающие Pfizer и GlaxoSmithKline снизить цену на пневмококковые вакцины в развивающихся странах до 5 долл. за 3 дозы.

Организация «Врачи без границ» уже давно борется за понижение цены на вакцины Synflorix компании GlaxoSmithKline и Prevenar производства Pfizer.

В 2011 г. Pfizer и GlaxoSmithKline скорректировали соглашение с Глобальным альянсом по вакцинации и иммунизации (GAVI) о предоставлении дополнительных доз пневмококковых вакцин для детей грудного и раннего возраста в развивающихся странах. В 2015 г. в ответ на требования MSF Pfizer согласилась снизить цены на Prevnar 13 в рамках сотрудничества с GAVI еще на 6%. В 2016 году MSF отказалась от безвозмездной поставки Pfizer 1 млн доз Prevenar 13, объяснив свою позицию тем, что подобные пожертвования связаны с определенными ограничениями, в т.ч. относительно категорий пациентов и регионов, в которых разрешено применение лекарств, а также заявив, что безвозмездные поставки лекарств не способствуют снижению цен.

В 2016 г. GlaxoSmithKline под давлением MSF согласилась снизить цену на пневмококковую вакцину для детей беженцев. Представители фирмы объявили о том, что вакцина Synflorix против пневмонии и других заболеваний будет поставляться по 3,05 долл. за дозу только признанным общественным организациям. Ранее GSK продавала Synflorix по цене 3,05 долл. за дозу только в беднейших странах мира.