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Лента · В мире
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Возможности IT-технологий в лечении депрессии

10.03.2017

Takeda Pharmaceuticals USA Inc (дочернее предприятие Takeda Pharmaceutical Company Limited) и Cognition Kit Limited (совместное предприятие Cambridge Cognition Holdings PLC и Ctrl Group Limited) объявили о начале совместного пилотного исследования по использованию специального приложения для Apple Watch, позволяющего осуществлять мониторинг и оценивать когнитивные функции у пациентов, страдающих депрессивным расстройством (БДР, клинической депрессией).

За последние 10 лет мобильные электронные устройства до неузнаваемости изменили возможности современного врача. Сначала смартфоны и планшеты открыли доктору быстрый доступ практически к любой профессиональной информации. Затем они научились помогать пациентам контролировать прием лекарственных препаратов, а лечащим врачам – эффективность того или иного назначения. И вот новый этап IT-эволюции - совершенствование уровня контроля состояния здоровья пациентов путем обеспечения постоянного, длительного и комфортного мониторинга.

Чуть более 2 лет назад компания Apple представила смартчасы (Apple Watch). Тим Кук, генеральный директор компании, представляя новинку тогда подчеркнул: «Эти часы – не просто iPhone, который вы можете носить на руке. Это нечто совершенно новое». Новый гаджет сумел заинтересовать не только любителей гаджетов и поклонников фитнеса, но и врачей, в том числе, специалистов в области лечения клинической депрессии.

Депрессия – достаточно распространенное медицинское состояние, связанное с широким спектром эмоциональных и физических симптомов, негативно влияющих на повседневную жизнь. Оценки распространенности заболевания различны, однако в большинстве стран 8–12% людей в течение жизни сталкиваются с симптомами депрессии (Andrade L., Caraveo-Anduaga J.J., Berglund P. et al., 2003). ВОЗ причисляет депрессию к тяжелым заболеваниям, вызывающим нетрудоспособность. А тяжелую депрессию относит к той же категории инвалидности, что и последние стадии рака (World Health Organization, 2004).

Когнитивные проблемы, характерные для клинической депрессии, далеко не всегда в полной мере учитываются не только пациентами, но и медиками. Отсюда и необходимость в системе, которая позволяла бы выявлять и анализировать характер этих симптомов у больных. Попыткой сделать шаг вперед в этом направлении стал совместный проект Takeda Pharmaceuticals USA Inc. и Cognition Kit Limited по использованию специального приложения для Apple Watch, предназначенного для оптимизации процессов оценки и мониторинга состояния пациентов за пределами медицинского учреждения в повседневной жизни.

Дженни Барнетт, доктор медицинских наук, сотрудник Cognition Kit: «Комбинируя возможности современных информационно-коммуникационных технологий с передовыми достижениями неврологии, мы создали приложение, в режиме реального времени собирающее активные и пассивные данные о ментальном здоровье, получаемые в процессе повседневной жизни. Возможность регулярного доступа к ним помогает принимать более обоснованные клинические решения».

Новая программа настраивается на индивидуальные особенности больного, в реальном времени создавая профиль его психического здоровья. Она помогает врачу наблюдать за ежедневными изменениями таких факторов как стресс, сон, физические упражнения, прием тех или иных медикаментов, влияющих на самочувствие больного. А также насколько он способен концентрироваться, запоминать и принимать правильные решения.

Доступ к данным может иметь не только лечащий врач, но и пользователь, что помогает максимально расширять участие пациентов в процессе лечения и повышать потенциальный эффект терапии.

Производители также отмечают, что эта технология может использоваться в клинических исследованиях, позволяя лучше понимать влияние клинических интервенций на хронические заболевания.

Николь Мовад-Нассар, вице-президент по вопросам внешних партнерств Takeda Pharmaceuticals USA: «Компания Takeda прилагает все усилия для оказания содействия специалистам в области заболеваний ЦНС и ментального здоровья. Это сотрудничество является частью нашей стратегии, направленной на внедрение новых технологий для лучшего понимания проблем пациентов и содействия медикам в создании улучшенных методов терапии».

Для Takeda и Cognition Kit Limited этот совместный проектявляется реализацией желания улучшать ментальное здоровье людей по всему миру путем внедрения инноваций. В исследование вошли 30 участников в возрасте от 18 до 65 лет с клиническим диагнозом «депрессия легкой или средней степени», которые принимают антидепрессанты. Организаторы намерены дать достоверную оценку целесообразности и соответствия (а также соотносимости) методов мониторинга настроения и когнитивных функций с помощью мобильных электронных устройств с эффектом традиционных нейрофизиологических тестов и оценкой состояния самих пациентов.

Результаты исследования планируется получить в первой половине 2017 года.

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Метки
Takeda Pharmaceutical Co.
Компании
Takeda Такеда Россия-СНГ входит в состав Takeda Pharmaceutical Company Limited (Takeda) с сентября 2011 года. Как крупнейшая фармацевтическая компания в Японии и один из мировых лидеров индустрии, Takeda придерживается стремления к улучшению здоровья пациентов по всему миру путем внедрения ведущих инноваций в области медицины.
Фармвестник-ТВ
09.03 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск #3
09.03 ФармNEWS: РАФМ «Парадоксы аптечного маркетинга»
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