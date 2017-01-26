ВОЗ ищет нового руководителя для восстановления репутации организации

Список кандидатов на пост руководителя ВОЗ сократился до трех человек, сообщает Reuters. Целью нового генерального директора, который будет выбран в мае, станет восстановление репутации ВОЗ после ее неудачи в борьбе против вспышки лихорадки Эбола, очаги заболевания которой наблюдались в Западной Африке.

Тремя претендентами на данную должность являются министр иностранных дел Эфиопии Тедрос Адханом, врач, старший координатор ООН по вопросам борьбы с лихорадкой Эбола Дэвид Набарро и бывший министр здравоохранения Пакистана Сания Ништар.

Следующий генеральный директор сменит Маргарет Чен, которая занимает этот пост с ноября 2006 года. Маргарет Чен не раз подвергалась критике за медленную реакцию ВОЗ на вспышку лихорадки Эбола, жертвой которой стали тысячи человек. Срок действия ее полномочий истекает 30 июня 2017 года.