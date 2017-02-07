Власти Китая разработали план борьбы против ВИЧ/СПИДа

Правительство Китая разработало пятилетний план по профилактике и лечению ВИЧ/СПИДа, сообщает The Pharma Letter.

Правительство намерено заняться лечением людей, страдающих от ВИЧ/СПИДа, сократить количество случаев заражения посредством инъекций, переливания крови и передачи инфекции от матери к ребенку, свести к минимуму уровень смертности и улучшить качество жизни пациентов.

Согласно плану, который будет осуществляться по 2020 год, более 90% инфицированных людей получат эффективную антивирусную терапию

Проект также предусматривает возможность применения традиционной китайской медицины в лечении СПИДа. Кроме того, согласно плану, для профилактики и лечения заболевания необходимо международное сотрудничество.