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Власти Израиля разрешат экспорт препаратов на основе марихуаны

27.03.2017

Правительство Израиля намерено позволить фармкомпаниям страны экспортировать лекарственные средства на основе марихуаны, пишет Reuters.

По прогнозам, к 2025 г. глобальный рынок медицинской марихуаны достигнет 50 млрд долл.

Израильские фармкомпании нацелены на разработку лекарственных препаратов на основе марихуаны, качество и эффективность которых контролировались бы как на этапе выращивания растения, так и на этапах производства и дистрибуции препаратов.

В настоящее время ученые Израиля проводят ряд исследований, целью которых является оценка эффективности воздействия марихуаны на такие заболевания, как аутизм, эпилепсия и псориаз.

Министерство здравоохранения Израиля поделится опытом и результатами исследований с другими странами. Для этого планируется проводить обучение врачей из-за рубежа. Переговоры ведутся с Австралией, Германией, Бразилией и др.

Сообщается, что более 500 израильских компаний подали заявку на получение лицензии на выращивание медицинской марихуаны, а также на производство и экспорт лекарственных препаратов на ее основе.

Автор: Анна Колесова, «Фармацевтический вестник»
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Метки
экспорт
Израиль
марихуана
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