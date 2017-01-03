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Власти Филиппин запретили Sanofi рекламу вакцины на ТВ и радио

03.01.2017

Филиппинское управление по надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов обязало Sanofi остановить теле- и радиорекламу своей вакцины против лихорадки денге. Об этом сообщает The Daily Mail.

Управление еще 13 декабря выдало предписание компании о прекращении рекламы рецептурного препарата в средствах массовой информации. Французский производитель Sanofi завил, что предписание выполнено.

Вакцина против лихорадки денге Dengvaxia производства Sanofi в 2016 г. зарегистрирована и разрешена к применению в 11 странах мира, а именно в Мексике, на Филиппинах, в Бразилии, Сальвадоре, Коста-Рике, Парагвае, Гватемале, Перу, Индонезии, Таиланде и Сингапуре.

Массовая вакцинация в филиппинских государственных школах началась в апреле 2016 г. года.

Вирус денге передается через укусы комаров и имеет 4 серопита. По оценкам экспертов ВОЗ, ежегодно заболевают 400 млн человек.

Автор: Елена Калиновская, «Фармацевтический вестник»
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Метки
вакцинация
Компании
Sanofi Sanofi (до лета 2011 года Sanofi-Aventis) — диверсифицированная фармацевтическая компания. Является одной из лидирующих мировых фармацевтических корпораций. Sanofi-Aventis работает более, чем в ста странах. Штаб-квартира компании находится в Париже.
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22.12 «У редакционного камина» с Ольгой Колотиловой
19.12 «7 дней за 7 минут» с Нелли Игнатьевой
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