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Власти Бразилии заказали 11,5 млн доз вакцины против желтой лихорадки

27.01.2017

Министерство здравоохранения Бразилии закупило 11,5 млн доз вакцины против желтой лихорадки в связи с крупнейшей с 2000 года вспышкой заболевания в стране, сообщает BBC.

Семьдесят случаев заболевания, 40 из которых – со смертельным исходом, в основном были зафиксированы в восточном штате Минас-Жерайс. Кроме того, три подтвержденных случая наблюдались в штате Сан-Паулу, еще по одному – в Баия и Эспириту-Санто. Также исследуются более 300 случаев заболевания.

В пострадавшие штаты направлено 5,5 млн доз вакцины. Сообщается, что еще 6 млн доз будут доставлены в ближайшее время.

Пока неизвестно, что стало причиной вспышки желтой лихорадки.

Автор: Анна Колесова, «Фармацевтический вестник»
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Метки
вакцина
Бразилия
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