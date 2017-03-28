Власти Австралии снижают цены на 1100 наименований препаратов

Правительство Австралии снижает цены на 1100 наименований лекарственных средств, включенных в государственную социальную программу лекарственного обеспечения (Pharmaceutical Benefits Scheme – PBS), пишет The Pharma Letter.

Сообщается, что с апреля 2017 г. будут снижены цены на рецептурные препараты, предназначенные для лечения таких заболеваний, как болезнь Паркинсона, рак молочной железы, экзема, псориаз и др.

За год на государственную программу лекарственного обеспечения правительство тратит около 10 млрд австралийских долл. (7,65 млрд долл. США). Наиболее дорогими для государства препаратами являются Harvoni, который обходится правительству в 385 млн австралийских долл., Humira (335 млн австралийских долл.) и Lucentis (217,8 млн австралийских долл.).